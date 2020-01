Duitse acteur wekt woede met leren ‘Aldi’-tas van honderden euro’s

Een Aldi-tas – zo één met strepen overdwars en een onhandig klein handvat – is geen alledaags onderwerp voor een golf van ophef op sociale media. Toch verhit de tas de gemoederen in Duitsland, nadat de bekende acteur en dj Lars Eidinger ermee poseerde op Instagram.

Eidingers ‘Aldi’-tas is namelijk niet van plastic maar van hoogwaardig leer. Ook krijg je haar niet voor vijftien cent aan de kassa van de goedkoopste Duitse discounter, maar was ze in beperkte oplage online te koop voor 550 euro.

Eidinger bedacht de veredelde tas samen met tassenontwerper Philipp Bree. Ter promotie poseert de 44-jarige acteur in een sjofel kloffie in een winkelwagentje op straat, en tussen slaapzakken ergens buiten als was hij een dakloze. Eidinger haalde zich hiermee collectieve verontwaardiging op de hals. Veel Duitsers verwijten hem de nood van andere mensen te esthetiseren om er geld aan te verdienen.

De ophef begon op Twitter, maar heeft inmiddels ook de landelijke kranten vereend in afkeuring. ‘Gedachteloos decadent’, vindt de Zeit. ‘Gaat het nog, Lars Eidinger?’, vraagt Bild zich af. In interviews legt Eidinger uit dat de tas bedoeld is als ‘hommage aan artikelen voor dagelijks gebruik’ en een hint richting duurzaamheid. Overigens was de plastic tas van Aldi een designartikel, de opdruk is in de jaren zeventig ontworpen door beeldend kunstenaar Günter Fruhtrunk.

Een beetje kritisch

Dat hij voor een daklozenslaapplaats poseert noemt Eidinger ‘een beetje kritisch’. ‘Maar het is een deel van onze wereld dat vaak verborgen blijft. Ik wil het laten zien zonder erover te oordelen. Ik wil mezelf er niet boven verheffen.’

‘Die tas is niet eens provocatief of origineel’, klaagt de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eidingers Aldi-tas is een soort nageboorte van de ‘normcore’-trend, banale kledingstukken die als inspiratie dienen voor dure mode, zoals het DHL-T-shirt van het Franse label Vetements. Een modegoeroe uit New York noemde het verschijnsel in de Volkskrant laatst typisch voor de jaren ’10.

Zoals zo vaak bij dit soort ophef gaat het uiteindelijk vooral om de persoon die er aanleiding toe gaf. Onder bekende Duitsers is de verdeling tussen lagere en hogere cultuur vrij strikt. Schlagerzangeressen en soapsterren meten hun privéleven breed uit in de bladen, Kulturschaffenden met een grote K praten in de media vrijwel uitsluitend zeer ernstig over hun vak, en zelden over hun leven.

Eidinger, van huis uit theateracteur en bekend geworden met zijn vertolking van Hamlet voor de Berlijnse Schaubühne, behoort duidelijk tot die tweede categorie. Toch instagramt hij zich een slag in de rondte en noemt die foto’s en video’s kunst.

Geen diagnose autisme

Naast zijn theateractiviteiten trekt hij als dj door het land met een reizend feestje dat Autistic Disco heet. Ook die naam ligt nu onder vuur; Eidinger heeft zelf immers nooit de diagnose autisme gekregen, noch doet hij iets voor mensen met die diagnose. En opeens circuleert op sociale media ook een interview uit 2013 waarin de acteur zich spottend heeft uitgelaten over vrouwenvoetbal – zeven jaar later aanleiding voor woede onder feministen.

Het ontwerp van de peperdure Aldi-tas heeft Eidinger ongewild in botsing gebracht met de activistische en soms nogal normatieve tijdgeest. De acteur heeft op de nieuwste verwijten niet gereageerd. Wel heeft hij onlangs zijn biografie op Twitter aangepast. Hij schrijft: For there is nothing either good or bad, but thinking makes it so – een citaat uit Hamlet.