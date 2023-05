Duits treinverkeer ligt twee dagen stil, ook geen internationale treinen

Reizigers op Berlijn Hauptbahnhof. Door een grootschalige staking ligt het Duitse treinverkeer vanaf zondagavond vijftig uur lang stil. Beeld AP

De staking is het gevolg van een slepend cao-conflict tussen vakbond EVG en de spoorwegbedrijven, en treft het regionaal vervoer, de langeafstandstreinen en het goederenverkeer in Duitsland. De Intercity Berlijn, Nightjet-slaaptreinen naar Zwitserland en Oostenrijk en ICE-treinen van Nederland naar Duitsland zullen vanaf zondagavond 10 uur tot en met dinsdag niet rijden. Ook de dienstregeling van Arriva in het grensgebied wordt vermoedelijk geraakt. De treinen tussen Heerlen en Aken en tussen Bad Nieuweschans en Weener zullen waarschijnlijk niet vertrekken, aldus de vervoerder.

De staking heeft ook impact op het bredere Europese treinverkeer, aangezien Duitsland een belangrijk spoorknooppunt is. Ook wordt het internationale vrachtverkeer getroffen, doordat zes van de tien belangrijkste Europese vrachtroutes via Duitsland lopen.

Cao-conflict

EVG onderhandelt met spoorwegbedrijf Deutsche Bahn (DB) en andere bedrijven over nieuwe cao’s voor ongeveer 230 duizend werknemers. Zij eisen een loonsverhoging van 12 procent of een jaar lang minstens 650 euro extra per maand. Vanwege de torenhoge inflatie is dat op zijn plaats, vinden zij. Een recente bonusuitkering aan leidinggevenden van DB was hun een doorn in het oog.

DB claimt dat het de vakbond is tegemoetgekomen door concessies te doen aan het minimumloon. Te weinig, oordeelt EVG. De onderhandelingen lopen al sinds februari en het is de derde keer dat het treinverkeer stilligt in drie maanden tijd.

Over de auteur

Abel Bormans is mediaverslaggever van de Volkskrant. Hij was een van de drie journalisten die schreven over de misstanden bij De wereld draait door.

Van oudsher staat Duitsland erom bekend niet snel het werk neer te leggen. De laatste grote staking vóór dit jaar dateert uit 1992. Het European Trade Union Institute berekende dat in Duitsland tussen 2010 en 2019 gemiddeld slechts zeventien arbeidsdagen per duizend werknemers verloren gingen door stakingen. Ter vergelijking: in Frankrijk was dat 128.

‘Zeitenwende’

Duitse werkgeversorganisaties waarschuwen dan ook voor ‘Franse situaties’: blokkades, vernielingen en confrontaties met de politie. Maar sommige Duitse economen zien de stakingen als een teken aan de wand dat het land verandert. Het sociale model waarin lage lonen het land moeten voorzien van een gunstige internationale concurrentiepositie, is niet langer vol te houden in tijden van inflatie en krapte op de arbeidsmarkt, vinden zij. In de publieke sector staan zo’n 300 duizend vacatures open. Econoom Marcel Fratzscher van het Duitse instituut voor economisch onderzoek DIW sprak van een mogelijke ‘sociale Zeitenwende’.

De stakingen komen op een moment dat het Duitse spoor sowieso onder vuur ligt. Vorig jaar bereikte slechts 65 procent van de langeafstandstreinen de eindhalte op tijd, meldde Zeit Online. Vakbond EVG wint ondertussen aan populariteit door de stakingen. Tienduizenden nieuwe leden hebben zich aangemeld.