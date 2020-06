Duits OM verdenkt Rusland van staatsterrorisme na doodschieten Tsjetsjeen in Berlijn

De afgezette plaats delict waar de Tsjetsjeense Changosjvili werd vermoord. Beeld AFP

De Rus kon worden aangehouden nadat hij Zelimchan Changosjvili in de Kleine Tiergarten door het hoofd had geschoten. Het Duitse OM zegt over bewijzen te beschikken dat Krasikov van ‘overheidsdiensten van de Russische federeale regering’ de opdracht kreeg om de Tsjetsjeen te liquideren.

Changosjvili vocht begin deze eeuw aan de kant van de beruchte Tsjetsjeense rebellencommandant Sjamil Basajev tegen de Russen en week later uit naar Duitsland. President Poetin noemde hem na de moord een ‘bloeddorstige en wrede figuur’. De Tsjetsjeen vormde eerder al het doelwit van enkele mislukte moordaanslagen.

De man die verdacht wordt van de moord op Changosjvili reisde voor de operatie in Berlijn onder een vervalst paspoort op de naam Vadim Sokolov. Maar het onderzoekscollectief Bellingcat kwam al snel zijn ware identiteit op het spoor. In werkelijkheid heette hij Vadim Krasikov, een man die wegens moord werd gezocht in Rusland. Vorig jaar verdwenen al zijn gegevens plotseling uit het politieregister en andere overheidsarchieven en dook hij opeens op als Krasikov met een nieuw paspoort en burgerservicenummer. Dat zou erop duiden dat hij door de Russische geheime diensten zou zijn gerekruteerd.

Geheime diensten

Aan de hand van mobiele-telefoongegevens achterhaalde Bellingcat ook dat hij in contact stond met leden van Vympel, een organisatie voor veteranen van een vroegere commando-eenheid van de geheime dienst FSB. Ook verbleef hij vier dagen in een trainingscentrum van de FSB waar geheime agenten les krijgen in speciale schiettechnieken.

Eerder zette Duitsland al twee Russische diplomaten het land uit omdat Rusland weigerde mee te werken aan het onderzoek tegen de verdachte, die steeds zijn mond heeft dichtgehouden. Ter gelegenheid van het indienen van de aanklacht tegen Krasikov werd de Russische ambassadeur in Berlijn donderdag door het ministerie van Buitenlandse Zaken op het matje geroepen. Daarbij werd hem volgens minister Heiko Maas te verstaan gegeven dat Duitsland zich het recht voorbehoudt ‘verdere maatregelen’ te nemen.

De afgelopen jaren hebben de Russische geheime diensten al verscheidene aanslagen op politieke vijanden in EU-landen gepleegd. Zo werd de overgelopen FSB’er Aleksandr Litvinenko in 2016 door twee Russen vermoord met het radioactieve polonium-210. In 2018 pleegden twee agenten van de militaire inlichtingendienst GROe een aanslag met een zenuwgas op Sergej Skripal, een dubbelagent die na een spionnenruil in het Britse Salisbury neerstreek. Skripal en zijn dochter overleefden de aanslag, maar zijn sindsdien als van de aardbodem verdwenen.