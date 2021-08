Duits OM onderzoekt ‘dood door nalatigheid’ bij overstromingen

Beeld AFP

Maandag lieten openbare aanklagers in de stad Koblenz, vlakbij de Ahrvallei, weten dat het gaat om een vooronderzoek van het OM naar de rol van de autoriteiten voorafgaand aan de ramp. In sommige plaatsen zou niet of niet op tijd gewaarschuwd zijn. Bij de bewijslast horen onder meer de politierapporten over twaalf personen die in een woning voor verstandelijk gehandicapten in Sinzig om het leven kwamen. Het water steeg daar binnen een minuut tot de eerste etage.

In de nacht van 14 op 15 juli overstroomde de rivier de Ahr in korte tijd in het westen van Duitsland ten gevolge van de uitzonderlijk zware regenval: bijna 150 liter per vierkante meter. Ook andere gebieden in de deelstaten Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen kwamen onder water te staan. In totaal kwamen minstens 180 mensen om het leven. Zestig mensen worden nog steeds vermist. De schade aan de infrastructuur en woningen loopt in de miljarden.

Onder andere in het district Ahrweiler gaven veel inwoners direct na de ramp al te kennen niet tijdig te zijn gewaarschuwd. Ook zouden de autoriteiten te laat hebben geëvacueerd. In sommige plaatsen deden de sirenes het niet omdat de elektriciteit was uitgevallen. Brandweermannen moesten op de deuren kloppen om de inwoners te waarschuwen. In een buitenwijk van Wuppertal, dertig kilometer ten oosten van Düsseldorf, zijn de inwoners uiteindelijk gewaarschuwd door een monnik met een bel, aldus Der Spiegel.

De Duitse Weerdienst (DWD) had op maandagochtend 12 juli al een waarschuwing uit laten gaan dat er zwaar weer op komst was. Meer berichten volgden. Ook kwamen er geautomatiseerde e-mails van het ministerie van Milieu van de deelstaat Noordrijn-Westfalen over het aanstaande noodweer. Maar vervolgens was het aan de lokale autoriteiten om daarnaar te handelen. Mogelijk is in veel gevallen het gevaar van het water voor laaggelegen gebieden onderschat.

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft aangegeven het Duitse alarmsysteem opnieuw te bekijken. Hij overweegt in ieder geval nieuwe sirenes aan te schaffen. Vroeger beschikte Duitsland over veel sirenes, maar die zijn kort na de Koude Oorlog gedemonteerd omdat ze te oud waren en niet goed te horen waren in huizen met dubbelglas. Er is nooit iets voor in de plaats gekomen.

Ook werkt de Duitse overheid momenteel aan een eigen versie van de NL-Alert, het Nederlandse alarmmiddel dat burgers waarschuwt en informeert in geval van nood.