Duits advies: Oxfordvaccin niet voor 65-plussers

Het comité loopt daarmee vooruit op de officiële beoordeling van het vaccin door het Europees geneesmiddelenbureau EMA, die vrijdag wordt verwacht. Voor Nederland zou het overigens weinig uitmaken als het vaccin niet wordt toegelaten voor 65-plussers: het zal in ons land vooral worden ingezet om de grote bulk van de bevolking in te enten, de volwassenen tussen 18 en 60 jaar.

Over de werkzaamheid van het vaccin bij ouderen is al langer gedoe: AstraZeneca heeft te weinig ouderen in zijn proeven om er goede uitspraken over te kunnen doen. De schaarse cijfers die het bedrijf tot dusver wél zegt te hebben, van maar tien ziektegevallen, duiden echter op een bescherming van 76 procent.

Verwisselde cijfers

Via Duitse media lekte deze week echter het gerucht dat het vaccin ouderen nauwelijks zou beschermen – iets wat AstraZeneca met klem tegenspreekt. Het Duitse ministerie voor Volksgezondheid vermoedt dat iemand het lage percentage 55-plussers uit het vooronderzoek per ongeluk heeft aangezien voor het werkingspercentage.

In het Verenigd Koninkrijk, waar men het Oxfordvaccin al inzet, is de inenting wel goedgekeurd voor ouderen. ‘Hoewel er beperkte informatie beschikbaar is over de werkzaamheid bij deelnemers van 65 of ouder, is er niets dat gebrek aan bescherming suggereert’, oordeelde de Britse medicijnautoriteit MHRA.

Commotie

Het negatieve Duitse advies komt in een week, waarin het toch al voortdurend rommelde rond het vaccin, met 300 miljoen bestelde doses het beoogde werkpaard van de Europese vaccinatiecampagne. De commotie begon vorige week, met de plotse bekendmaking van AstraZeneca dat men de afgesproken hoeveelheid vaccins niet op tijd kan leveren.

Toen duidelijk werd dat AstraZeneca wel vaccins vanaf het vasteland naar Groot-Brittannië verscheepte, omdat dat land eerder was met bestellen, ontstak de Europese Commissie in woede.