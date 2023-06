Duikvlucht van huizenprijzen blijft uit: koopwoning kostte in mei bijna evenveel als maand eerder

Geïnteresseerden luisteren naar een enthousiaste huiseigenaar. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Huizenprijs nauwelijks gedaald in mei: hoge prijzen lijken structureel

De gevreesde duikvlucht van de Nederlandse huizenprijzen blijft vooralsnog uit. In mei kostte een bestaande koopwoning nog bijna evenveel als een maand eerder, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster.

De huizenprijs ligt wel 5,6 procent lager dan een jaar eerder – wat in april nog 4,4 procent was – maar de oorzaak van dit verschil zit vooral in de snelle stijging die vorig jaar plaatsvond. Met een gemiddelde daling van 0,1 procent zijn de huizenprijzen in mei min of meer gelijk gebleven, al is één maand te vroeg om stevige conclusies te trekken.

Gelet op de explosieve prijsstijgingen eerder – in mei 2022 nog 18,8 procent op jaarbasis – had de neergang wel veel sneller kunnen gaan, zegt CBS-hoofdeconoom Pieter Hein van Mulligen. ‘Zeker in combinatie met de snel gestegen hypotheekrente zou je een snellere daling verwachten.’ Hierdoor vermoedt Van Mulligen dat een deel van de hoge prijzen structureel is.

Hypotheekrente al enige tijd constant, vooral op vaste leningen

Na een snelle stijging in 2022 is de rente op hypotheken afgelopen maanden vrij stabiel. Vooral de rente op vaste hypotheken, die is gebaseerd op de rente op de kapitaalmarkt, is constant.

Bij een hogere rente kunnen kopers minder geld lenen en dus ook minder voor een huis betalen. Hierdoor is de gestegen rente een belangrijke oorzaak van de dalende huizenprijzen.

De gemiddelde rente van alle hypotheken deint sinds januari rond de 4,5 procent, volgens De Hypotheekshop. De variabele rente, vooral populair onder doorstromers, stijgt nog wel. Deze vloeit direct voort uit besluiten van de Europese Centrale Bank, die de rente afgelopen maanden nog een aantal keer heeft verhoogd.