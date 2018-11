Duikers vinden zwarte doos van neergestort vliegtuig in Indonesië

Duikers hebben een van de zwarte dozen gevonden van het neergestorte vliegtuig van de Indonesische vliegmaatschappij Lion Air. Volgens de duiker die het apparaat in de Javazee heeft gevonden, is deze in goede staat.

Schepen zoeken naar slachtoffers van de crash. Beeld AP

Op de Indonesische zender Metro TV is te zien hoe een oranje voorwerp (de daadwerkelijke kleur van de zogeheten zwarte doos) wordt overgebracht naar een marineschip. Het is nog niet duidelijk of het gaat om de zwarte doos met de vluchtgegevens (waaronder snelheid en hoogte) of om de cockpit voicerecorder, die gesprekken tussen de piloten opneemt.

De afgelopen dagen was met man en macht gezocht naar de zwarte dozen, omdat de data die erop staat uitsluitsel kan geven over de oorzaak van de vliegramp. De vrijwel nieuwe Boeing 737 MAX 8 van Lion Air stortte maandagmorgen vlak na het opstijgen in de Indonesische hoofdstad Jakarta neer in de Javazee. Bij de crash kwamen alle 189 inzittenden aan boord om het leven.

Een dag voor de ramp had het toestel tijdens een vlucht al onregelmatig gevlogen door een ‘technisch probleem’. Na onderhoud bepaalde Lion Air dat het vliegtuig weer de lucht in mocht.

Een deel van de romp van het neergestorte vliegtuig is dinsdagavond eveneens gelokaliseerd. Duikers proberen vandaag de romp te bereiken om mogelijk aanwezige lichamen van slachtoffers te bergen.