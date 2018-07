Duiker komt om bij reddingsactie, moesson bedreigt Thaise grotjongens

Bij de reddingswerkzaamheden van de twaalf Thaise voetballertjes en hun trainer in een grottencomplex in het noorden van Thailand is een duiker om het leven gekomen. De reddingswerker, Samarn Poonan, was buiten bewustzijn geraakt toen hij zuurstoftanks aan het plaatsen was langs de potentiële vluchtroute.

Poonan was een voormalig lid van de Thaise elite-eenheid van de mariniers en maakte deel uit van het reddingsteam in Chiang Rai, zo lieten de autoriteiten weten.

De reddingsactie om de twaalf jongens en hun coach op tijd uit de ondergelopen grot te krijgen is een race tegen de klok. Binnen enkele dagen worden er hevige moessonregens verwacht, waardoor het waterpeil in de grot zo hoog kan oplopen, dat ook de plaats waar het team nu schuilt, onder water kan komen te staan.

Thaise militairen dragen zuurstoftanks en ander materiaal naar de grotten waar de voetballertjes en hun coach vast zitten. Een duiker kwam daarbij om het leven. Foto EPA/Thai Navy SEAL

De tieners en hun 25-jarige coach moeten naar buiten voordat het noodweer losbarst. De jongens zijn echter verzwakt doordat ze dagenlang zonder voedsel hebben gezeten. Bovendien kunnen ze geen van allen zwemmen, en al helemaal niet duiken. Toch zullen ze door nauwe gangen moeten zien te komen die op dit moment nog volledig onder water staan.

Het heeft al een paar dagen niet geregend in het gebied. De reddingswerkers maken daar gebruik van door zo veel mogelijk water uit het grottencomplex te pompen. Donderdag was dat al zo’n 128 miljoen liter. In de eerste anderhalve kilometer vanaf de ingang van de grot komt het water daardoor niet hoger dan tot de borst van een tiener.

Zuurstofmaskers

Gehoopt wordt dat het team, als er genoeg water wordt weggepompt, naar buiten kan waden. De kinderen krijgen ondertussen ook duiklessen, zodat ze eventueel met zuurstofmaskers op naar buiten kunnen worden geleid – een tocht die naar schatting vijf uur zal duren. Het risico is groot dat ze in paniek raken in de donkere, nauwe gangen.

Een screenshot van een filmpje op Facebook waarop de jongens te zien zijn. Foto AP

Verwacht wordt dat de regen vanaf zondag gaat vallen, dus ‘we racen tegen het water’, zegt Naronksak Ossotthanakorn, de gouverneur van de regio Chiang Rai. ‘We proberen uit te rekenen hoeveel tijd we hebben als het eenmaal begin te regenen. Hoeveel uur, hoeveel dagen.’

De tieners en hun 25 jaar oude coach zitten al twaalf dagen vast in de grot. Ze werden afgelopen maandag gevonden op een zandbank, twee meter boven het water, ruim twee kilometer vanaf de ingang van het grottencomplex. De afgelopen dagen hebben ze voedsel en medische hulp gekregen. Ze hebben goede moed, maar de zorg over hun fysieke en psychische gesteldheid groeit.

Het Tham Luang grottencomplex staat tijdens het regenseizoen, dat nog tot oktober duurt, vaker onder water. Uitstel van de redding kan betekenen dat de jongens nog maanden vastzitten.