Duidelijke daling aantal coronabesmettingen, instroom in ziekenhuizen nog hoog

Afname van besmettingscijfers en percentage positieve testen zichtbaar

De Nederlandse besmettingscijfers zijn duidelijk aan het dalen. Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen daalt al drie dagen op rij en bedraagt momenteel 8.780 nieuwe coronabesmettingen per dag. Het RIVM meldt donderdag 6.301 positieve testen, een stuk minder dan de 11 duizend van dezelfde dag vorige week. Als je de hele week vergelijkt met de voorgaande week is ook sprake van een lichte afname van 4 procent. Vorige week nam het aantal meldingen nog toe met 301 procent op weekbasis. Het aantal meldingen meldingen lijkt in alle leeftijdsgroepen te zijn gestabiliseerd. Een kleiner deel van de uitgevoerde tests krijg een positieve uitslag, in een week tijd daalt het percentage positieve testen van 14,6 naar 13,6. Dit is een teken dat het virus zich minder snel verspreidt.

Toename nieuwe patiënten blijft hoog

De toestroom van nieuwe coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is in een week tijd ruim verdriedubbeld, naar gemiddeld 57 per dag, maar de 96 nieuwe opnamen van dinsdag zijn vooralsnog een uitschieter. Van woensdag op donderdag zijn er 72 nieuwe coronapatiënten opgenomen, van wie 11 op de ic. De ziekenhuisbezetting is deze week sterk opgelopen van 230 naar 436. Wel is de toename van 8 personen in het afgelopen etmaal wel de laagste toename in een week tijd. Maandag en dinsdag steeg de bezetting nog met zo’n 50 bedden. Het LCPS verwacht dat de stijging tenminste deze week aanhoudt.

Grote delen Australië in lockdown door uitbraken van de deltavariant

Australië neemt geen halve maatregelen tegen de opmars van de deltavariant van het coronavirus. Sinds dinsdag leeft ruim de helft van de bevolking in strikte lockdown, Sydney al sinds eind juni. Het aantal meldingen stijgt deze week nog met 50 procent naar 4 per 100 duizend inwoners, wat aanzienlijk lager is dan de 353 in Nederland. Australië werd in de beginfase van het coronavirus geprezen vanwege de effectieve strategie waarmee het uitbraken wisten te voorkomen. Inmiddels komen de nadelen in beeld. De resistentie tegen het virus is laag omdat er nog maar weinig besmettingen zijn geweest. Het vaccineren verloopt moeizaam, tot grote ergernis van de bevolking. In Australië heeft 29 procent van de bevolking de eerste prik gehad en 12 procent is volledig gevaccineerd, terwijl in Nederland 46 procent volledig is ingeënt. Tot dusver zijn alleen 40-plussers uitgenodigd voor een prik.