Dudley houdt huis in heel Nederland: gewonden door omgevallen boom en afgewaaide dakplaten

Een boom is door storm Dudley in een voortuin van twee woningen belandt. Beeld ANP

Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor alle provincies behalve Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Volgens het instituut komen windstoten voor van 75 tot 90 kilometer per uur en lokaal mogelijk 100 kilometer per uur. De storm kwam woensdagavond aan land vanuit het westen en trekt sindsdien over Nederland.

Vooral vallende bomen zorgen voor hinder of gevaarlijke situaties. Zo is in Maassluis een boom op een rijdende auto gewaaid, waardoor twee inzittenden gewond raakten en door de brandweer uit de auto moesten worden bevrijd. In het Noord-Hollandse Oudkarspel belandde een auto in de greppel en in Den Haag is een boom op een geparkeerde auto gevallen.

Op een industrieterrein in Duiven waaiden dakplaten van een bedrijfspand. Een agent die polshoogte ging nemen, werd door een plaat geraakt en moest naar het ziekenhuis worden gebracht, meldt de lokale nieuwswebsite GelreNieuws.

Hoogwater

De Stormvloedkering Ramspol bij Kampen is sinds donderdagochtend dicht vanwege hoogwater uit het IJsselmeer. Dit is een gevolg van de wind die het water opstuwt, meldt Rijkswaterstaat. Ook wordt de haven van Delfzijl donderdagochtend om 9.00 uur gesloten vanwege het hoge water, aldus Waterschap Noorderzijlvest.

De storm leidt tevens tot verkeershinder op de wegen: zo ligt er op de parallelweg van de A12 richting Den Haag een boom op de weg. Rijkswaterstaat verwacht die pas na de ochtendspits weg te kunnen halen door de harde wind. In het noorden van het land zijn twee afritten afgesloten wegens omgewaaide bomen, van de A31 richting Leeuwarden en de A7 richting Groningen.

Op diverse plaatsen liggen takken op de weg, maar die veroorzaken volgens Rijkswaterstaat beperkt hinder. Automobilisten wordt geadviseerd voorzichtig te zijn en hun rijstijl aan te passen vanwege de storm.

Gesloten scholen

Ook het treinverkeer ondervindt hinder. Tussen Zaandam en Alkmaar rijden minder treinen door de weersomstandigheden, meldt de NS. Het treinverkeer tussen Landgraaf en Kerkrade in Limburg ligt zelfs stil vanwege een boom op het spoor. Dit duurt naar verwachting tot ongeveer 10.30 uur.

Niet alleen in Nederland zorgt de storm voor problemen. In België zakte woensdagavond bijvoorbeeld een huis in aanbouw in elkaar door de harde wind, schrijft Het Laatste Nieuws. Hierbij vielen geen gewonden. In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn de scholen dicht vanwege het slechte weer, zodat kinderen niet naar buiten hoeven.

Het zal deze week naar verwachting niet bij Dudley blijven: vrijdag neemt storm Eunice het over. Vooral het noordwesten van het land zal hier last van krijgen. Beide stormen vinden hun oorsprong in Newfoundland, aan de Canadese oostkust, zei Peter Siegmund van het KNMI woensdag tegen de Volkskrant. Dat er twee stormen direct na elkaar aan land komen in Nederland, is volgens hem puur toeval.