Dubieuze eer voor Marengo-zaak Ridouan T.: advocaten verdachte afgeschermd bij openbaar proces

Beveiligde auto's komen aan bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol voor een zitting in het Marengo-proces in december 2019. Beeld ANP

Wiersum was advocaat van Marengo-kroongetuige Nabil B. toen hij in september op straat in Amsterdam werd doodgeschoten. De advocaat die de verdediging van B. vervolgens overnam legde later het werk neer, omdat hij vond dat de beveiliging tekortschoot. Zijn opvolgers, de huidige advocaten van B., wilden op hun beurt uit veiligheidsoverwegingen anoniem blijven.

Tijdens de verhoren werden zij al afgeschermd en de rechters van de Amsterdamse rechtbank hebben besloten dat zij ook anoniem mogen blijven als de zaak donderdag 27 februari wordt voortgezet.

Arrestatie

De inleidende zittingsdag van het Marengo-proces donderdag is de eerste na de arrestatie van Ridouan T., afgelopen december in Dubai. Hij wordt gezien als de leider van een een groep criminelen, die zich met name bezighouden met drugshandel. Samen worden ze verdacht van vijf liquidaties, meerdere pogingen en het beramen nog een aantal.

Ondanks zijn arrestatie eind vorig jaar komt de zaak van T. donderdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp tijdens de pro-formazitting – waarbij alleen de voortgang van het onderzoek naar de verdachten wordt besproken – nog niet aan de orde. Hij krijgt op 6 maart een aparte behandeling, afgezonderd van de rest. Hij zou dan niet aanwezig willen zijn.

Saïd R., de recent in Colombia gearresteerde vermeende rechterhand van T., is ook afwezig. Hij moet nog worden overgebracht naar Nederland. Kroongetuige B. zal ook niet aanwezig zijn. Hij wordt op een andere locatie afgeschermd. Zijn advocaten zullen met vervormde stemmen via een speciale videoverbinding te horen zijn. De rechters gaan per zitting bekijken hoe de rol van de advocaten eruit gaat zien.