Dubieus record in Turkije: ruim 12 jaar cel voor ‘beledigen’ van Erdogan

De veroordeelde is de Turk Burhan Borak, woonachtig in het oosten van het land. Hij liet zich in 2014 in zeven berichten kritisch uit over Erdogan. Die berichten moet hij elk met een celstraf van 1 jaar en 9 maanden bekopen. ‘Zulke straffen zijn niet verrassend in een land waar de rechtspraak niet onafhankelijk is’, zo reageerde Borak volgens de nieuwssite Mezopotama Agency. Hij voegde toe in hoger beroep te gaan. Zijn opmerkingen vallen volgens hem onder de vrijheid van meningsuiting. Hij hoopt op gerechtigheid.

De kans daarop is klein. Veel vrijheid van meningsuiting is er niet meer in Turkije. Erdogan heeft een oude wet die het beledigen van de president verbiedt, Artikel 299, flink uitgebreid. Praktisch iedereen die zich enigszins kritisch uitlaat over het regime kan nu vervolgd worden.

De afgelopen jaren groeide het aantal vervolgingen vanwege het beledigen van de president explosief. In 2014 dienden er 132 zaken. In 2017 waren het er meer dan zesduizend.