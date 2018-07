Dubbele primeur in Tunesië: nieuwe burgemeester Tunis is vrouw én lid islamistische partij

De 53-jarige Souad Abderrahim is, gezien haar politieke achtergrond, een opmerkelijke verschijning. Steeds vaker fungeert zij daarom als visitekaartje van Ennahda, een partij die zich wil ontdoen van haar conservatief-islamitische imago.

Critici verweten Ennahda in de campagne voor het burgemeesterschap Abderrahim om die reden te gebruiken. Een moderne, Westers geklede vrouw zonder hoofddoek, met pantalon, colbert en een volumineus geföhnd kapsel: daar kun je in het buitenland mee aankomen.

Abderrahim zelf wil van die kritiek uiteraard niets weten. Zij acht zich geknipt en ruimschoots gekwalificeerd voor de taak. Ze is, als universitair geschoolde apotheker, eigenaar van een farmaceutisch bedrijf en heeft een lange loopbaan als politiek activiste.

In de jaren tachtig en negentig was Abderrahim een van de leiders van de – onder de dictatuur van president Ben Ali verboden – islamitische studentenbond UGTE. Als zodanig zat zij enkele maanden gevangen. Na haar afstuderen besloot ze niet langer de hijab te dragen.

In de race voor het burgemeesterschap deed Abderrahim formeel als ‘onafhankelijke’ mee. Zij is echter lid van het politbureau van Ennahda en was tussen 2011 en 2014 namens de partij lid van de grondwetgevende vergadering. Daar trok zij – moeder van twee kinderen - de aandacht met haar opmerking dat alleenstaande moeders ‘een schande voor het land’ zijn. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in mei voerde zij in Tunis de Ennahda-lijst aan.

Bij de stemming woensdag in de gemeenteraad versloeg Abderrahim de kandidaat van de partij Nidaa Tounes met 26 tegen 22 stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kreeg Ennahda 21 van de 60 zetels. De stemming werd echter geboycot door linkse en centrumpartijen, die weigerden te kiezen voor een van de twee kandidaten. Ennahda en Nidaa Tounes vormen samen de regerende coalitie in Tunesië.

‘Ik draag deze overwinning op aan alle vrouwen van Tunesië, aan de jeugd en aan het land’, zei de nieuwe burgemeester zichtbaar geëmotioneerd na haar uitverkiezing tot ‘sheikh van Tunis’, de informele titel van de burgemeester van de hoofdstad. Bij sommige religieuze evenementen speelt de burgemeester een ceremoniële rol.

Van het woord ‘sheikh’ bestaat geen vrouwelijke variant. In de campagne werd dat tegen haar gebruikt. ‘Hoe kun je de mensen een vrouw als imam geven? Dat is onmogelijk!’, zei Nidaa-woordvoerder Fouad Bouslama.

Als beleidsprioriteit heeft Abderrahim het verbeteren van de vuilophaaldienst in Tunis. De afgelopen jaren hoopt het afval zich steeds vaker op in de straten van de hoofdstad, tot ergernis van de bevolking. Ook wil ze meer bomen planten. ‘Ik wil het aangezicht van de stad verfraaien’, zei ze woensdag.

Waarschijnlijk krijgt Tunesië meer vrouwelijke burgemeesters, mogelijk ook van Ennahda. De verkiezingen vinden dezer dagen plaats, nu de nieuw gekozen gemeenteraden zijn aangetreden. Van de in mei gekozen raadsleden is 47 procent vrouw, een gevolg van de strikte quotaregeling.

Voor Ennahda is de verkiezing van Abderrahim ook in ideologisch opzicht een opsteker. De gematigde partij wil af van het etiket ‘islamistisch’. Op een congres in 2016 werd daar officieel afstand van genomen. De partij verklaarde dat politiek en ideologie gescheiden zijn en noemt zich voortaan ‘moslim-democratisch’.