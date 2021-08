DSM ziet winst en omzet groeien door economisch herstel

Voor opening van de beurshandel in Amsterdam maakte DSM bekend dat het zijn winstverwachting over 2021 naar boven bijstelt, naar 15 procent. Beeld ANP

Voor opening van de beurshandel in Amsterdam maakte DSM ook bekend dat het zijn winstverwachting over 2021 naar boven bijstelt, naar 15 procent. Die groei wordt vooral toegeschreven aan de grote vraag naar materialen, nu de economie na de lockdown weer aantrekt.

De industrie bouwt weer voorraden op, aldus een toelichting van het bedrijf. De omzetgroei in de afgelopen zes maanden was vooral toe te schrijven aan de verkoop van deze materialen, waarvan 33 procent meer richting kopers ging.

Voedingstak

Bij de voedingstak, die ruim drie keer groter is dan de materialendivisie, werd een plus genoteerd van 6 procent. DSM legt in haar toekomstplannen meer nadruk op de voedingslijn, die minder kwetsbaar zou zijn voor economische fluctuaties. Eerder dit jaar werd nog de geur- en smaakstoffendivisie van een Amerikaans biotechbedrijf overgenomen.

In mei werd samen met VDL Groep in Geleen de eerste productielocatie in Nederland geopend van filtermateriaal voor medische mondmaskers. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) van DSM groeide met 22 procent tot 925 miljoen euro.

DSM maakte vorige maand bekend dat het zijn hoofdkantoor zal verplaatsen van Heerlen naar Maastricht. Daarmee maakt het zich los van zijn wortels als voormalig mijnbouwbedrijf.