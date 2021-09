DSM stapt in kweekvlees met start-up Meatable: groen, diervriendelijk en (hopelijk) rendabel

De eerste gekweekte hamburger werd in 2013 gepresenteerd door Mark Post. Hij richtte later Meatables-concurrent Mosa Meat op. Beeld Hollandse Hoogte / Camera Press Ltd

De belofte van kweekvlees – van een levend dier afkomstige stamcellen die in het lab worden doorontwikkeld tot een eetbaar product – is groot. In potentie maakt het vleesconsumptie mogelijk zónder de problemen die meestal in dezelfde adem worden genoemd: aan de productie van bijvoorbeeld een frikandel gaan het nodige dierenleed en een flinke CO2-uitstoot vooraf.

Voor sommige mensen is het voorkomen van dierenleed al voldoende reden om geen vlees meer te eten. De urgentie van de uitstootvermindering maakte het recente klimaatrapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, ontegenzeglijk duidelijk. Toch wil een groot deel van Nederland vlees niet volledig van het menu schrappen. Vorig jaar werden alleen al in Nederland meer dan 2 miljoen runderen en 16 miljoen varkens geslacht. 20 procent van de volwassenen at in 2020 iedere dag vlees. Nog eens 75 procent at wel vlees, maar niet dagelijks.

Om de vleeswens van deze mensen op een milieuvriendelijke manier te vervullen, kondigden kweekvleesproducent Meatable, dat in 2018 werd opgericht, en DSM maandag een samenwerking aan. Kweekvlees ‘op grote schaal betaalbaar en toegankelijk maken’, is volgens de bedrijven daarbij op dit moment de grootste uitdaging. De eerste kweekvleesburger, in 2013 ontwikkeld door de Nederlandse hoogleraar Mark Post, kostte nog zo’n 200 duizend euro.

Daarnaast is ‘het nieuwe vlees’ economisch gezien interessant: in de wereld van de vleesalternatieven gaat veel geld om. Zo steeg de verkoop van plantaardige alternatieven voor dierlijke producten volgens het Good Food Institute vorig jaar in Amerika met 27 procent tot meer dan 7 miljard dollar. ‘Met de verwachte groei van de wereldbevolking tot 10 miljard mensen in 2050, is er een breed scala aan oplossingen nodig voor duurzamere eiwitten’, zegt Wim Klop, biotechnologiedirecteur van DSM. ‘Kweekvlees is een van die veelbelovende, innovatieve eiwitoplossingen waarin DSM investeert.’

Volgens Meatable en DSM moet met name de vloeistof waarin het vlees gekweekt wordt, goedkoper worden. Op dit moment komt 50 tot 90 procent van de productiekosten op conto van deze uit suikers, aminozuren en vetten bestaande vloeistof.

De twee bedrijven willen daarnaast de smaak en textuur van kweekvlees meer op ‘echt’ vlees laten lijken, zodat vleesliefhebbers in de toekomst ook daadwerkelijk voor hun alternatief zullen kiezen. De smaak van de eerste, peperdure burger in 2013 kwam naar verluidt al in de buurt, maar er is ruimte voor verbetering.

De laatste jaren stroomt steeds meer geld naar de kweekvleesindustrie. Afgelopen voorjaar haalde Mosa Meat, een kweekvleesbedrijf dat mede werd opgericht door hoogleraar Mark Post, ruim 70 miljoen euro op bij investeerders als veevoerbedrijf Nutreco en Jitse Groen, de Nederlandse oprichter en baas van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.

Ook Meatable ging dit voorjaar met de pet rond: een investeringsronde om op kleine schaal rund- en varkensvlees uit stamcellen te gaan kweken, leverde 40 miljoen euro op. Een van de geldschieters was toen DSM Venturing, de durfkapitaaltak van Koninklijke DSM.

Ondertussen richten enkele pioniers in de voedselindustrie zich op een andere innovatie: melk en vooral kaas produceren zonder koeien. Het bedrijf Those Vegan Cowboys – opgericht door onder meer Jaap Korteweg, de man achter De Vegetarische Slager – denkt uit gras vijf keer meer melk te kunnen halen dan een koe, maar zoekt nog wel een cruciale schimmel die dat proces mogelijk moet maken.