DSM gooit het roer om: materialentak in etalage, verder met voeding en gezondheid

Een chemische fabriek van DSM op het Camelot-bedrijfsterrein in Heerlen. Daar wordt onder meer kunstmest gemaakt. Beeld Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Dat heeft DSM dinsdagochtend aangekondigd. ‘Door ons uitsluitend te richten op onze activiteiten op het gebied van gezondheid, voeding en biowetenschappen kunnen wij slagvaardiger en effectiever opereren en tegemoetkomen aan de groeiende behoefte aan betere en duurzamere voeding’, aldus Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze, die samen de leiding hebben bij DSM.

Volgens het duo heeft een verkoop van de materialentak de voorkeur, maar duurt het nog wel even voordat daar duidelijkheid over is. ‘Dat gaat niet om weken, maar duurt zeker ook niet jaren’, aldus De Vreeze.

De co-ceo verwees nadrukkelijk naar de klimaatcrisis voor de strategische stap. Volgens De Vreeze is het jongste IPCC-rapport een ‘wake up-call en is duidelijk dat voeding en gezondheid gevaar lopen door onder meer extreem weer. ‘Maar het is nog niet te laat om in actie te komen', aldus De Vreeze.

Mijnbouwbedrijf

Hiermee gaat de transformatie van het in 1902 door de staat opgerichte bedrijf een stap verder. Wat in dat jaar begon als mijnbouwbedrijf, richtte zich na de sluiting van de Limburgse mijnen vanaf de jaren zestig op de petrochemie. Daarna richtte DSM haar pijlen op de fijnchemie als hoogwaardige plastics en industriële chemicaliën, en nu op de voedingsmiddelen- en gezondheidsindustrie.

Die jongste transformatie is al langer bezig. Vorig jaar verkocht het bedrijf enkele onderdelen van zijn materialentak, die onder meer verfcomponenten en harsen produceerden, voor 1,6 miljard euro. Nu heeft DSM aangekondigd te onderzoeken wat het wil doen met de rest van deze tak van het bedrijf, die onder meer materialen voor auto’s en elektronica maakt.

Verduurzaming voedselproductie

DSM zegt zich te willen richten op verduurzaming van voedselproductie. Daar past de materialentak niet goed bij. DSM zal in de toekomst uit drie onderdelen bestaan. Een Food & Beverage divisie die de voedings-, drank- en huisdiervoedingsactiviteiten van de huidige onderdelen DSM Food Specialties en DSM Nutritional Products samenvoegt. Deze divisie is goed voor meer dan 1 miljard euro aan omzet.

Een tak voor gezondheid, voeding en zorg met een omzet van ongeveer 2,5 miljard euro. Dit onderdeel streeft ernaar de groeiende wereldbevolking gezond te houden met voeding en zorg.

Eiwitproductie

Het derde onderdeel is de Animal Nutrition & Health Business Group met meer dan 3 miljard euro aan bestaande omzet. Deze divisie zal zich richten op het verduurzamen van de dierlijke eiwitproductie. Deze tak omvat ook de datagestuurde besluitvormingsinstrumenten voor landbouwers, zoals Sustell, en die voor dierenartsen en dierengezondheidsdeskundigen, zoals Verax.

DSM deed ook een reeks toezeggingen voor het aanpakken van ‘urgente maatschappelijke en milieu-uitdagingen’ en de manier waarop de wereld voedsel produceert en consumeert in 2030. Het bedrijf belooft te investeren in innovaties en wil via partnerschappen en pleitbezorging veranderingen teweegbrengen om te zorgen voor toegankelijke, betaalbare, gezonde voeding en gezonde bestaansmiddelen wereldwijd.

Beleggers leken wel te spreken over de plannen. Het aandeel DSM steeg dinsdagochtend in Amsterdam ruim 4 procent.