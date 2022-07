Drukte op het water neemt toe, maar bijna niemand kent de vaarregels

De eigenaar van een waterscooter krijgt een waarschuwing. ‘Jullie moeten altijd mij hebben. Ik voel mij een ongewenste vreemdeling!' Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Vol ongeloof en gespeelde verbazing koerst de berijder van een waterscooter – na een strenge aanmaning – richting de snelle speedboot van Rijkswaterstaat. ‘Het léék misschien of ik te hard ging’, sputtert de man op zijn paarse Seadoo 300. ‘En euh.., misschien was dat ook zo, maar dat kan daar niet anders.’

Want daar, in de baai naast de Amsterdamse wijk IJburg, groeien volgens hem zoveel waterplanten dat de inlaat van zijn waterjet verstopt kan raken. ‘Als ik harder vaar, verander ik in een soort grasmaaier. Dan loop ik niet vast.’

Het was een van de betere verklaringen die vrijdagavond werden gegeven aan mobiele verkeersleiders Daan Struijk en Ron van Es, die toezien op de veiligheid van rijksvaarwegen. Normaal inspecteren ze met een groter schip – van de zeepier bij IJmuiden tot aan het einde van het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel – binnenvaartschepen, controleren ze bakens of verwijderen ze gevaarlijke obstakels.

Maar vandaag, aan het begin van de vakantie, glijden ze in een rubberboot over het Amsterdamse IJ om recreanten te wijzen op de basisregels op het water. ‘We zien hier heel veel bijna-ongelukken. Dan moeten we uitleggen dat je stuurboordwal moet houden.’

Half miljoen suppers

Rijkswaterstaat maakt zich zorgen over de groeiende drukte op het water. Dit voorjaar meldde Waterrecreatie Nederland dat het aantal zeilbootjes weliswaar is gedaald, maar daartegenover staat dat het aantal sloepen, speedboten en kano’s flink is gestegen. Mede dankzij corona kwamen daar nog eens een half miljoen suppers bij (gebruikers van een Stand Up Paddle-board).

Struijk: ‘Het gaat mij om veiligheid. Ik let vooral op te hard varen, geen dodemansknop gebruiken en niet stuurboordwal houden. Als het moet kan ik hoge boetes uitdelen.’ De maximumsnelheid op het IJ is 12 tot 20 km per uur; een dodemansknop is een schakelaar die via een koord dat aan de schipper is bevestigd de motor doet afslaan als de bestuurder overboord valt; stuurboord is rechts.

Rijkwaterstaat spreekt suppers aan: ‘We vonden het zelf ook al geen goed idee.’ Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Van Es tuurt de horizon af naar witte strepen in het water, een indicatie dat iemand te hard vaart, en volgt af en toe hoofdschuddend de zwalkende koers van sloepen vol feestgangers. ‘Wat doen we met die mannen daar?’ Hij wijst op twee suppers die het IJ op peddelen. Struijk bladert snel in het Binnenvaartpolitie-reglement naar het kopje ‘watersport zonder schip’. ‘Nee, dat mag niet.’ Als de speedboot nadert keren de suppers al om. Een van hen: ‘Ja, we vonden het zelf ook al geen goed idee.’

Verderop verklaart een schipper die met zijn sloep midden in de vaarweg dobbert: ‘Sorry, ik werd een beetje afgeleid.’ Hij wijst naar zijn blonde vriendin in naveltrui. Een andere schipper krijgt later een boete van 250 euro voor het niet-dragen van een dodemanskoord.

Octopus

Met zeventig kilometer per uur vliegen de verkeersleiders, beiden begin dertig, over het water. De importeur van een elegant motorjacht uit Italië krijgt een waarschuwing omdat hij te snel volgt. ‘Ik wilde even kijken wat-ie kan.’ Bij de Oranjesluizen kijken de controleurs vanuit een verdekte opstelling naar een speedboot met twee keer 150 pk. Die schipper heeft de verkeersleiders in de gaten en blijft van zijn gashandel af. Van Es: ‘Haha, het is ook een beetje een spel.’

De minder leuke kant van het werk, stellen de verkeersleiders, zijn de suïcidegevallen in het Amsterdam-Rijnkanaal. Struijk: ‘Wie van een tien meter hoge brug in het koude water springt, overleeft dat vaak niet. Dat gebeurt een paar keer per jaar.’ Op zulke momenten komt de Octopus tevoorschijn, een verhullend schepnet om stoffelijke overschotten aan boord te krijgen. Struijk en Van Es redden vrijdagavond wel een dronken Pool die achter het Centraal Station in het water viel.

Bezitters van een vaarbewijs hebben hun zaakjes doorgaans op orde. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wat opvalt tijdens de patrouille met Rijkswaterstaat: bezitters van een vaarbewijs (12 procent van de watersporters) hebben hun zaakjes doorgaans op orde. Zeiljachten worden niet eens gecontroleerd; speedbooteigenaren laten gelaten hun verplichte reddingsvesten en brandblusser zien. Het zijn de mooiweerrecreanten met sloepjes, roeiboten en peddelborden die kriskras over de vaarwegen zwalken.

Op de vraag of het vaarbewijs wellicht verplicht moet worden voor alle watersporters, antwoordt Struijk diplomatiek: ‘Dat is niet aan ons. Ik stel vast dat fietsers geen fietsbewijs hebben, maar wel de verkeersregels kennen. Waarom nemen watersporters die moeite niet?’

Ook de Seadoo-eigenaar krijgt een waarschuwing die genoteerd wordt in een app waar alle verkeersleiders mee werken. Desondanks moppert hij: ‘Jullie moeten altijd mij hebben. Ik voel mij een ongewenste vreemdeling! Doe liever iets aan al die inbraken op IJburg.’

Struijk en Van Es reageren niet, ze zijn niet van de politie, en hun blik is alweer gericht op nieuwe witte strepen in de verte. Bij het wegvaren wil de eigenaar nog wel uitleggen dat hij hard varen gewoon leuk vindt. ‘Deze scooter kan 120 kilometer per uur; van nul naar honderd in 2 seconden!’