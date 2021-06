Drukte op de weg neemt toe: deze forenzen stappen weer in de auto (of op de motor)

Beeld ANP

Op de parkeerplaats van een tankstation langs de A2 bij Breukelen is het een komen en gaan van automobilisten. Het terrein is constant goed gevuld met forenzen die een sigaret roken, een krentenbol eten of een kop koffie halen. De rust van de afgelopen periode, op en langs de weg, lijkt verleden tijd.

Waar in mei het gemiddelde aantal fileminuten – aantal kilometers maal de tijdsduur van de file – op 11.300 lag, steeg dat eind mei naar 16.000 per dag. Desalniettemin komt de filezwaarte nog niet in de buurt van mei in pre-coronajaar 2019. Toen stonden Nederlanders dagelijks twee keer langer in de file.

Wat opvalt is dat de ochtendspits terug lijkt te komen, zegt Arnoud Broekhuis, manager verkeersinformatie van de ANWB. ‘Die was er vorig jaar bijna niet, alleen in september steeg het een beetje. Nu zien we dat weer.’ Dat wijst op meer woon-werkverkeer. Ook het RIVM ziet een daling in het aantal thuiswerkers. Waar in februari nog 82 procent van de Nederlanders (gedeeltelijk) thuis bleef, was dat begin mei nog 77 procent. Minder dan de helft van de thuiswerkers komt helemaal niet meer op kantoor.

Vorig jaar zag de ANWB vanaf midden juni de algehele verkeersintensiteit toenemen. ‘Het is nu nog maar de vraag of dat weer zo gaat zijn.’ Dat is volgens Broekhuis afhankelijk van overheidsmaatregelen aangaande thuiswerken en vakanties. ‘Want als het minder aanlokkelijk is om naar het buitenland op vakantie te gaan, trekken meer dagjesmensen eropuit.’

Wie zijn de forenzen die weer in de auto stappen?

Parastoe Koshai (26). Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Parastoe Koshai (26)

Parastoe Koshai zet haar zonnebril en mondkapje op terwijl ze uit de auto stapt. Ze heeft in haar drukke planning net genoeg tijd om koffie te halen voor onderweg. Een keer per week reist ze met de auto van Amsterdam naar Den Bosch. De overige dagen werkt ze thuis. ‘Ik vind het heerlijk. Ik kan pakketjes aannemen en een beetje schoonmaken. Bovendien ben ik veel efficiënter, omdat ik mijn reistijd kan gebruiken om te werken.’ Voor afspraken met collega’s en klanten gaat ze nog wel naar kantoor.

‘Het softwarebedrijf waar ik werk, heeft een systeem gemaakt waarin collega’s zich kunnen aanmelden als ze naar kantoor willen komen’, zegt de salesmedewerker. ‘Het bedrijf is er heel vrij in, we mogen komen als we willen, maar het hoeft niet.’ Koshai merkt dat het de laatste tijd drukker is op de weg dan voorheen. ‘Ik sta bij Den Bosch vaker vast.’ De tijd in de file gaat overigens niet verloren: ‘Ik bel met collega’s om de dag voor te bespreken.’

Luc Oud (53). Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Luc Oud (53)

Op het kantoor van zijn bedrijf dat oplaadinfrastructuur maakt, is het tijdens de lockdown niet rustig geweest. ‘Alleen een oudere werknemer die bang was om corona te krijgen, werkte vaak thuis.’ Inmiddels is de man gevaccineerd en werkt ook hij weer op het kantoor in het Brabantse Best.

Hoewel hij infrastructuur voor elektrische auto’s maakt, zit hij nu op een motor die op benzine rijdt. ‘Ik kom van mijn vriendin vandaan, die woont in Amsterdam. De motor kun je daar makkelijker parkeren’, zegt hij licht verontschuldigend.

Hij genoot van de rust op de weg tijdens de lockdown, met name tijdens de avondklok. ‘Ik heb een aantal keer een werkgeversverklaring voor mezelf geschreven. Afgezien van een paar vrachtwagens op de weg, was het helemaal stil. Dat was heel bijzonder.’

Charlotte (roepnaam Charly) Eversdijk (63). Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Charlotte Eversdijk (63)

Terwijl om haar heen mensen haastig koffie halen en weer doorrijden, zit Charly Eversdijk rustig op het terras in de ochtendzon. ‘Ik ben heel vroeg vandaag, omdat ik mijn broer naar het vliegveld heb gebracht.’ Eversdijk komt uit Amsterdam en reist na de tussenstop op Schiphol door naar Sliedrecht. Thuiswerken zat er de afgelopen periode voor haar amper in. ‘Ik richt de etalages in van een woonwinkel, dus ik moet wel weten hoe dat eruitziet.’

Ze rijdt door het hele land, naar de diverse vestigingen. ‘Vooral rond Amersfoort, Utrecht en Maastricht merk ik de laatste tijd dat het drukker wordt.’ De stilte op de weg tijdens de lockdown vond ook zij heerlijk. ‘Sinds de terrassen open zijn, lijkt het alsof iedereen denkt dat alles weer kan.’ Naast dat het drukker is op de weg, is het volgens haar ook gevaarlijker. ‘Alsof we vergeten zijn hoe we moeten rijden.’

Lorenzo van Velzen (30). Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Lorenzo van Velzen (30)

‘Ik houd niet van haasten’, zegt Lorenzo van Velzen, terwijl hij zich door de winkel van het pompstation manoeuvreert. ‘Wat wordt het vandaag?’, vraagt hij zichzelf hardop af. Het worden krentenbollen. Van Velzen doet van alles als zelfstandig ondernemer: van materiaalverhuur voor creatieve projecten tot freerunnen en dansen. ‘Mensen kennen me misschien van So You Think You Can Dance.’

Meestal vertrekt hij pas na de drukte en liever gaat hij met de trein. ‘Maar dat kon niet, omdat ik nu onderweg ben om aanpassingen aan mijn bus te laten doen.’ Hij neemt ruim de tijd: zijn afspraak is om 9 uur in Utrecht en hij staat om kwart over 8 al bij het tankstation bij Breukelen. ‘Mijn navigatie stuurde me over een 80 kilometer-weg om de spits te vermijden. Dat kwam goed uit, ik vind het chill om langzaam te gaan.’