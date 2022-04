Drukte in Europese steden: het toerisme is terug van weggeweest

Toeristen op het Griekse eiland Kreta. Beeld AFP

De hoeveelheid toerisme in Europa is in rap tempo aan het terugkeren naar de situatie van voor de corona-uitbraak. Aan de vooravond van de meivakantie is het in populaire Europese steden flink drukker geworden. Nederlanders maken na twee jaar thuiszitten ook weer plannen voor de zomervakantie. Zo’n vier op de vijf personen willen dit jaar met vakantie gaan, blijkt uit de laatste Vakantie Sentiment Monitor van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Dat was een jaar geleden nog ongeveer 70 procent.

Buitenlandse – met name Europese – bestemmingen zijn weer populair geworden en meer Nederlanders (52 procent) overwegen dit jaar een vliegvakantie. Vorig jaar was nog 41 procent van plan om te gaan vliegen. Volgens NBTC-directeur Jos Vranken onderscheidt Nederland zich hiermee van de omliggende landen, waar het animo voor vliegen nagenoeg gelijk is gebleven. ‘We zijn op basis van deze meting voorzichtig optimistisch’, zegt Vranken. ‘Maar de consument heeft corona nog niet volledig achter zich gelaten en door de oorlog in Oekraïne zijn er nieuwe onzekerheden ontstaan.’

‘Het aantal boekingen loopt goed’, zegt een woordvoerder van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). ‘Je ziet ook dat mensen wat luxer en langer op vakantie gaan.’

In verschillende populaire Europese steden neemt de drukte nu sterk toe. Vooral in Venetië, waar deze week een betaald entreesysteem voor de stad werd aangekondigd, leek het afgelopen Paasweekend ouderwets druk. De horeca, winkelcentra en musea waren daar al 3 procent drukker dan voor de corona-uitbraak in februari 2020, blijkt uit mobiliteitscijfers van Google. In Amsterdam is het nog 11 procent minder druk dan voor de pandemie.