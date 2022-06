Drukte bij Oekraïense grens, veel vluchtelingen maar ook veel terugkeerders

File bij aan de Pools-Oekraïense grens, half mei. Beeld ANP / EPA

Na ruim 100 dagen oorlog steken nog steeds dagelijks Oekraïense vluchtelingen de grens over. De laatste dagen gaat het om zo’n 50 duizend personen per dag die de grens oversteken, blijkt uit cijfers van de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR. Ruim 3,8 miljoen Oekraïense vluchtelingen zijn in Polen terecht gekomen, in totaal staken bijna 7 miljoen Oekraïners de grens over. Velen keren ook snel weer terug, UNCHR registreerde ruim 2 miljoen terugkeerders. Inmiddels zijn dat er tienduizenden per dag. Vooral naar Kyiv keerden veel inwoners terug na een exodus in het begin van de strijd. Hoeveel van de vluchtelingen vanuit de buurlanden doorreizen naar andere EU-landen is niet exact bekend. Zeker is dat ruim 1,1 miljoen Oekraïners zogeheten tijdelijke bescherming hebben aangevraagd in Polen, ruim de helft van hen is jonger dan 18. Oekraïners hebben door een besluit van de Commissie in EU-landen minstens een jaar recht op opvang en zorg, ze mogen werken en minderjarige kinderen krijgen onderwijs.

Interesse in Oekraïne neemt af blijkt uit zoekmachinecijfers

Nederlanders zoeken op internet nog maar nauwelijks meer naar informatie over Oekraïne dan vóór de inval in februari. De Oekraïense President Zelensky zei bij zijn toespraak aan de Tweede Kamer eind maart al te vrezen dat de aandacht verslapt na verloop van tijd. Op 24 februari, de dag van de invasie, werd door Nederlanders het meest gezocht naar informatie, met soms een kleine piek. Zo steeg op 7 maart het aantal zoekenden: op die dag bereikte de gasprijs een voorlopig record van 227 euro per megawattuur op de groothandelsmarkt. Het tanend animo is geen exclusief Nederlands fenomeen, in bijvoorbeeld België en Duitsland ziet de trend er hetzelfde uit.