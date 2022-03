Drukte bij inzameling voor Oekraïne in Apeldoorn: ‘Het breekt mijn hart, die mensen hebben niks meer’

Denk na wat je geeft

Geen kwaad woord natuurlijk over al die spontane inzamelingsacties voor de bevolking van Oekraïne, zegt Nico de Borst van hulporganisatie Breath Care for Kids met nadruk. Maar voordat er weer containers met kleding en speelgoed worden volgepropt, doen de gevers er wat hem betreft verstandig aan de site van de organisatie Open Door Ukraine te raadplegen.

‘Echt, ik ben ontroerd door particulieren die nu in actie komen’, zegt de 64-jarige Rotterdammer, die zich al zeventien jaar inzet voor de opvang van weeskinderen in Oekraïne. En toch die kanttekening: effectieve hulp kan het best worden geboden door organisaties die de weg weten binnen het land, die er al langdurig actief zijn. Open Door Ukraine, onder voorzitterschap van oud-minister Joris Voorhoeve, heeft daar veel zicht op.

Bij alle huidige beelden over spontane hulpacties gaan de gedachten voor even terug naar de actie Help de Russen de Winter Door (1995) – enigszins wrang wellicht tegen de huidige achtergrond. Ook zo’n eruptie van Nederlandse goedgeefsheid waarbij uiteindelijk veel hulpgoederen stonden te verpieteren in Nederlandse loodsen.

De Borst: ‘Weet je wat helpt? Ik word vanmorgen gebeld door een bedrijf uit Surhuisterveen dat een vrachtwagen met chauffeur ter beschikking stelt. Daar kunnen we iets mee. Wij sturen nu geen geld naar onze contacten in Oekraïne, want het bankverkeer is niet veilig. Maar we weten wel waar nood aan is en wat die kant op moet: aggregaten, brandblussers, allerhande apparatuur om op te laden. Medicijnen zijn altijd goed.’

Breath Care for Kids is opgezet door de Rotterdamse kinderarts Diederik van Heemstra en accountant tevens hartstochtelijk Sparta-fan Nico de Borst. De link met voetbal is in die zin niet zonder betekenis dat De Borst via oud-Spartaan en Oekraïner Jevgeni Levtsjenko betrokken raakte bij het land. Hij is er nu een keer of zestig geweest.

‘De naam van onze organisatie verwijst naar hoe ik fondsen binnenhaalde en naar het feit dat we kinderen lucht willen geven’, licht De Borst toe. Hij heeft 52 marathons gelopen en liet zich sponsoren voor het goede doel. Via het Sparta-netwerk en het Rotterdamse bedrijfsleven is Breath Care for Kids een volwaardige hulporganisatie geworden.

‘We runnen vier weeshuizen in Oekraïne. We vangen nu, met financiële steun van de Oekraïense overheid, 41 kinderen op. In een van de huizen, in Malinivka, werden de kinderen vorige week gewekt door glasgerinkel. Het ligt 30 kilometer van de grens met Rusland.’

De plaatselijke manager van de organisatie, Sacha, kreeg maandag in dat inmiddels bezette gebied een microfoon onder zijn neus van de Russische staatstelevisie. De Borst: ‘Hij heeft niks gezegd, is weggelopen. We noemen hem nu onze eigen Zelenski.’

(Marcel van Lieshout)