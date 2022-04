Drukke ochtendspits terug, ondanks hoge brandstofprijzen en wens hybride werken

Volgens Arnoud Broekhuis van de ANWB is er geen relatie tussen de hoogte van de brandstofprijzen en de filedruk. Beeld Rob Engelaar / ANP

Sinds het thuiswerkadvies halverwege maart is vervallen, is het rap drukker geworden op de Nederlandse wegen. Op de piek van de ochtendspits, meestal zo rond half negen, stond afgelopen maand gemiddeld 196 kilometer file, meldt Rijkswaterstaat. Dat is zelfs iets meer dan in dezelfde periode van 2019, voordat het coronavirus grote delen van Nederland tot thuiswerken dwong.

De gewenning aan thuiswerken heeft dus niet voor blijvend kalme spitsuren gezorgd. Toch is het nog niet even druk als toen, zegt Arnoud Broekhuis, manager verkeersinformatie van de ANWB. Destijds ontstonden files vroeger op de dag en losten ze op een later tijdstip weer op, met name in de ochtendspits.

Stijgende autoverkoop

De filedruk, waarin naast het aantal kilometers ook de duur van de file wordt meegenomen, is daarom nog wel ongeveer 30 procent lager dan voor de coronacrisis. Volgens Broekhuis rijden in de ochtendspits bijvoorbeeld 5 tot 10 procent minder auto’s rond dan drie jaar geleden.

Dat is waarschijnlijk wel vooral het gevolg van een groter aantal thuiswerkers, denkt hij. ‘In de spits staat namelijk vooral woon-werkverkeer. Weinig mensen zullen om 7 uur ’s ochtends naar het pretpark gaan.’

Ook andere factoren kunnen van invloed zijn op de lengte van files, benadrukt hij, zeker op tijden buiten de spits. Zo is het aantal auto’s in Nederland ook tijdens de coronacrisis alleen maar gestegen. Volgens cijfers van het CBS telde Nederland begin dit jaar 8,9 miljoen personenauto’s, ongeveer 200 duizend meer dan voor de pandemie.

Hybride werken

Dat de hoge brandstofprijzen de snelwegen niet hebben leeg geveegd, verbaast Broekhuis niet. ‘Ik heb nog nooit een relatie gezien tussen de hoogte van de brandstofprijzen en de filedruk.’

Hij hoopt dat de normalisering van thuiswerken in geval van noodweer een sterker effect heeft op de drukte. ‘Stel dat het gaat sneeuwen en wij melden: ga niet de weg op vanwege grote overlast. Dan is het nu makkelijker om een dag of een dagdeel vanuit huis te werken. We hopen dat dat vaker gebeurt dan voor de coronapandemie.’

Peilingen hebben herhaaldelijk laten zien dat veel Nederlanders een deel van de week thuis zouden willen blijven werken. Zo bleek uit een representatieve enquête van I&O Research van afgelopen oktober dat een meerderheid van de werkenden het liefst hybride zou werken: een paar dagen thuis en een paar dagen op locatie.

Minder forenzen

Begin 2021 voorzag het Centraal Planbureau op basis van enquête-antwoorden dat het gemiddelde aantal thuisgewerkte uren na de coronacrisis zou verdubbelen ten opzichte van de situatie ervoor, van 4 uur naar 8 uur per week. Daarbij zijn er grote verschillen tussen sectoren. Bij ict-bedrijven, financiële en zakelijke dienstverlening en de overheid is veel thuiswerken goed te doen. Dat is uiteraard anders in bijvoorbeeld de horeca, gezondheidszorg en detailhandel.

Wat werknemers zeggen te willen, hoeft niet gelijk te staan aan wat ze doen. In hoeverre hybride werken blijft hangen nu het thuiswerkadvies niet meer geldt, moet de komende periode blijken.

Dat er momenteel nog vaker wordt thuisgewerkt dan vroeger, is in elk geval duidelijk in de trein. Vergeleken met dezelfde periode in 2019 is de bezetting momenteel iets boven de 70 procent, zegt een woordvoerder van NS. ‘In de weekenden, als mensen vooral op pad gaan om te recreëren, zitten de treinen alweer bijna net zo vol als voor corona. Het zijn vooral de forenzen die nog wegblijven. Er zit wel een stijgende lijn in, maar het gaat niet enorm hard.’