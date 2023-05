Druk politiek overleg om verbod op tijdelijke huurcontracten alsnog door te laten gaan

Kamerleden Pieter Grinwis (ChristenUnie, links) en Henk Nijboer (PvdA) tijdens een debat over tijdelijke huurcontracten. Op de achtergrond woonminister Hugo de Jonge. Beeld Robin Utrecht / ANP

De politieke strijd over de rechten van huurders is inmiddels zo fel opgelaaid dat de Tweede Kamer hier donderdag van 14.00 tot 16.00 uur opnieuw over in debat gaat, nadat er afgelopen maanden ook al talloze keren over is gesproken. Half april leek een stemming over de nieuwe huurwet van PvdA en ChristenUnie – waardoor tijdelijke huurcontracten in vrijwel alle omstandigheden verboden worden – nog een Kamermeerderheid te krijgen. Maar die stemming werd op het laatste moment opgeschort door een bommetje van VVD en CDA.

Het CDA wilde een heropening van het debat, omdat de partij samen met de VVD nog twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) voor de huurwet heeft ingediend. De gang van zaken heeft tot grote irritatie en woede geleid tussen de initiatiefnemers PvdA en ChristenUnie enerzijds en de ‘blokkeerders’ CDA en VVD anderzijds.

Over de auteur Natalie Righton is politiek verslaggever van de Volkskrant. Zij schrijft sinds 2013 over de Nederlandse politiek. Daarvoor was zij correspondent in Afghanistan. Righton won meerdere journalistieke prijzen.

In de amendementen van de rechtse partijen staat dat particuliere huisbazen, die maximaal één huis verhuren, voortaan het recht krijgen om een huurovereenkomst te ontbinden als ze hun huis willen verkopen of als een familielid erin wil wonen. Die optie moet dan wel van tevoren in het huurcontract zijn vastgelegd. Lopende huurcontracten kunnen dus niet zomaar worden opgezegd. De regeling treft in potentie 220 duizend huurders, maar volgens VVD-woordvoerder Peter de Groot gaat het eerder om zo’n 10 duizend mensen. Hij hamert erop dat tijdelijke huurcontracten soms goed zijn. Zo zou een persoon die gaat ‘proefsamenwonen’ bijvoorbeeld het recht moeten kunnen behouden om zijn achtergelaten woning op een later moment alsnog te kunnen verkopen, zonder dat er een huurder in zit waar hij niet meer van afkomt.

Nog geen compromis

Ondertussen zijn PvdA en ChristenUnie woedend. De partijen denken dat verhuurders de bepalingen juist gaan misbruiken als smoes om van huurders af te komen. ‘De amendementen zijn destructief en leiden juist tot een verslechtering van de huurbescherming, terwijl ons voorstel moet zorgen voor een verbetering’, zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, een van de initiatiefnemers van de nieuwe huurwet. ‘De wijzigingen van VVD en CDA saboteren ons wetsvoorstel als ze worden aangenomen.’

Pogingen om tot een compromis te komen zijn tot nu toe mislukt. Achter de schermen is diverse malen contact geweest tussen de politieke rivalen. Bij de ChristenUnie is te horen dat ze ‘mogelijkheden zien om eruit te komen’ en ook PvdA is niet geheel negatief over de gesprekken. Maar vooralsnog liggen er geen concrete voorstellen op tafel om de amendementen van VVD en CDA te wijzigen. Wat de PvdA betreft gaan de ‘destructieve voorstellen’ van tafel. Het VVD-Kamerlid De Groot wil het debat donderdag open ingaan en hoopt dat ‘met een oprechte blik’ wordt gekeken naar de intentie van zijn amendement. ‘Voorstellen die het beter of sterker maken; daar sta ik voor open. Daar wil ik het debat voor gebruiken.’

Onzekerheid

Diverse belangengroeperingen hebben de afgelopen dagen druk uitgeoefend op CDA en VVD om hun amendementen te herzien. Onder meer de Woonbond, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vereniging voor woningcorporaties Aedes vinden de plannen kwalijk. Zij vrezen dat straks een grote groep huurders in permanente onzekerheid leeft.

De kans is aanwezig dat de nieuwe huurwet gaat wankelen als VVD en CDA vasthouden aan hun lastminutevoorstel. D66 zal vermoedelijk niet meestemmen, omdat de democraten ‘heel huiverig’ zijn om huisbazen het recht te geven om bij verkoop hun huurders op straat te zetten. Maar PVV en SGP stemmen mogelijk wel mee met het idee om eigenaren meer macht te geven bij verkoop. Dat zal in het komende debat nog moeten blijken.