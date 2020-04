Druk op Rutte groeit om economie (deels) open te gooien

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) en Premier Rutte. Beeld ANP

In het Catshuis was het zondag Eric Wiebes die voorstelde specifieke bedrijfssectoren meer ruimte te geven. De minister van Economische Zaken wilde dat doen aan de hand van de vijftig coronaprotocollen die verschillende sectoren de afgelopen weken opstelden. In die protocollen, een eis van het kabinet, beschreven kappers, restaurants en vakantieparken hoe ze het werk zouden kunnen hervatten in de anderhalvemetereconomie.

Helaas voor Wiebes (en staatssecretaris Mona Keijzer, die meewerkte aan het plan) viel het voorstel niet in vruchtbare aarde. In het Catshuis draaide het maar om één ding: de volksgezondheid. ‘Voor de economie was geen plek’, stelt een ingewijde vast.

Het is de houding van Rutte tot dusver: de gezondheid moet leidend blijven in de aanpak van de coronacrisis. De vraag is hoe lang de premier dat vol kan houden, nu de roep steeds harder klinkt om de economie nieuw leven in te blazen.

Meerdere werkgeversclubs en brancheorganisaties uitten woensdag hun grote teleurstelling over het uitblijven van perspectief op een heropening. In de Tweede Kamer toonden meerdere partijen zich voorstander van een snellere versoepeling van de maatregelen. Een motie om de oprichting van een sociaaleconomische tegenvoeter van het Outbreak Management Team (OMT) te overwegen, kreeg de volledige steun van de Kamer.

Rutte was niet van het idee gecharmeerd, maar zei wel dat de datum van 20 mei voor een versoepeling van de aanpak ‘niet heilig' is. ‘Als het eerder kan, doen we het eerder.’

Onduidelijkheid

De teleurstelling onder ondernemers is niet los te zien van de valse verwachtingen die Wiebes’ protocollen hebben gewekt. Bij de bedrijven leefde het idee dat er meer ruimte zou komen zodra zij hun huiswerk op orde hadden, al heeft Wiebes dat nooit letterlijk zo gezegd. Eerder is het andersom: zonder protocol mag een sector sowieso niet open. Voor een herstart blijft groen licht van het OMT een voorwaarde. Die boodschap is niet goed overgekomen, erkennen bronnen rond het kabinet.

De zwaar geraakte horeca lijkt niet te hoeven rekenen op een heropening, protocol of niet. In het debat zei Rutte te vrezen voor het voetgangersverkeer dat in de binnensteden weer op gang komt als restaurants en cafés hun deuren openen. ‘Het risico is dat mensen in de kleine steegjes tegen elkaar opbotsen.’ Een versoepeling voor de horeca vóór 20 mei is dan ook ‘onwaarschijnlijk’, zelfs bij wijze van experiment op kleine schaal.

Het kabinet vreest ook voor het psychologische effect dat uitgaat van een heropening van de horeca. Als de terrassen zich vullen (met anderhalve meter tussen de tafeltjes), zou dat een startsein kunnen zijn om ook weer massaal af te spreken in het park of bij vrienden thuis. De kans is dan groot dat het aantal coronabesmettingen oploopt - waarna het kabinet opnieuw moet overgaan tot hardhandige ingrepen in de net opkrabbelende economie.