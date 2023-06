Druk in Israël neemt toe om leger in te laten grijpen na reeks van aanvallen en wraakoefeningen

Forensische experts bij het lichaam van een slachtoffer van de aanslag bij het benzinestation in de nederzetting Eli op de bezette Westelijke Jordaanoever. Beeld AFP

Deze nieuwe keten van dood en haat in een toch al eindeloze kluwen van ellende begon maandag, toen het leger twee verdachte militanten wilde arresteren in Jenin, op de bezette Westelijke Jordaanoever. Zeker acht soldaten kwamen klem te zitten toen ze de stad wilden verlaten: een gepantserd voertuig werd geraakt door een bermbom en de militairen werden van alle kanten onder vuur genomen.

Het vuurgevecht duurde zeker acht uur en de soldaten wisten pas te ontkomen nadat een helikopter al schietend het gebied had vrijgemaakt en hen kon meenemen – een operatie die in dit gebied niet meer is voorgekomen sinds de Tweede Intifada aan het begin van deze eeuw.

Bij al dat geweld kwamen zeker zeven Palestijnen om het leven. De meesten van hen waren lid van militante groeperingen, maar er werd ook een 15-jarige jongen gedood die gewoon buiten stond met zijn vrienden, en een 15-jarig meisje dat in de voortuin van haar eigen huis liep. Minstens 91 Palestijnen raakten gewond, onder wie een fotograaf die duidelijk herkenbaar was als pers.

Achilleshiel

Een dag later werd Israël hard geraakt in de achilleshiel: de wegen op de Westelijke Jordaanoever. Joodse nederzettingen in dit gebied worden over het algemeen goed bewaakt, maar de weg ernaartoe moeten kolonisten wel met Palestijnen delen. Hier wordt dan ook regelmatig op Israëlische auto’s geschoten (die een ander nummerbord hebben dan Palestijnse), waarbij soms doden vallen.

Dinsdag besloten twee strijders toe te slaan bij een druk benzinestation bij de nederzetting Eli: ze stapten uit hun auto en schoten op de mensen die daar in een restaurant zaten. Er werden vier burgers vermoord, onder wie twee jongens van 17 jaar.

De wraak kwam enkele uren later. Dinsdagavond trokken groepen kolonisten naar Palestijnse dorpen en steden, bedreigden mensen, gooiden stenen, sloegen ruiten stuk, en staken auto’s en huizen in brand – een nachtmerrie voor inwoners die zich doodsbang in hun huizen verschansten. Woensdag ging het geweld door en werd een 27-jarige Palestijnse man doodgeschoten.

ישראל עברה רשמית למדיניות של פוגרומים בחסות המדינה. מה שקורה עכשיו היה יכול להמנע - הטכנולוגיה קיימת, מערך המודיעין יודע, קציני האיסוף מעודכנים - הכל בחוץ ועדיין זה קורה. הפוגרום שמתרחש עכשיו הוא לא הוצאת קיטור ואובדן שליטה - זו מדיניות



pic.twitter.com/w3ZaCrdRsN — Avner Gvaryahu (@AGvaryahu) 21 juni 2023

De ultranationalistische minister van Binnenlandse Veiligheid Itamar Ben Gvir, zelf een kolonist, repte zich dinsdagavond direct naar het benzinestation en eiste een grote militaire operatie. ‘We moeten weer gericht doden vanuit de lucht, gebouwen neerhalen, wegversperringen oprichten en terroristen uitzetten’, zei hij fel. Ook anderen roerden zich en riepen op tot meer actie van het leger, onder wie de minister van Financiën Bezalel Smotrich en belangenorganisaties van kolonisten.

Het gevaar is echter groot dat dit leidt tot nog meer geweld. Aan Palestijnse zijde werd voorheen nog gehoopt dat diplomatie uiteindelijk zou leiden tot een vreedzaam leven in een eigen staat. Maar het vredesproces is al jaren dood en de huidige Israëlische regering graaft zich alleen maar dieper in op bezet gebied. Gefrustreerde Palestijnse jongeren zien gewapend verzet als hun enige optie en ouderen juichen hen toe.

Israëlische forensische experts aan het werk op de plek waar dinsdag een aanslag werd gepleegd. Beeld AFP

Nu is de Israëlische premier Netanyahu nooit voorstander geweest van militaire avonturen. Het is echter een uitdaging om het hoofd koel te houden in een kabinet vol heethoofden. Het is afwachten welke maatregelen hij zal treffen. Wat de premier hen woensdag al wel kon geven, was toestemming om duizend nieuwe huizen te bouwen in Eli. Nog meer kolonisten in bezet gebied, waarvoor nog meer Palestijns land moet wijken, wat ongetwijfeld nog meer woede oplevert. ‘Ons antwoord op terreur is hard terugslaan en ons land opbouwen’, liet Netanyahu weten.