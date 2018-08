Druiven, gekookte eieren en zelfs een hangmatje, niets was te veel voor verstekeling Edwin

Ze waren een dag onderweg vanuit de Tanzaniaanse havenstad Mtwara, toen de bootsman van de RollDock Sun ‘iets met een staart’ op het dek meende te zien. Een dag later, net voor de koffie, zag de eerste stuurman van het 140 meter lange vrachtschip het ook: er was een aapje als verstekeling aan boord.

Overboord

Kapiteins maken doorgaans korte metten met apen of andere wilde dieren die per ongeluk aan boord klimmen, of stiekem door een bemanningslid mee zijn gesmokkeld. De dieren worden zonder pardon overboord gezet om verdere sores te voorkomen. Misschien heeft zo’n beestje een rare ziekte zoals gele koorts onder de leden of doet de douane bij de volgende haven moeilijk – slechts één dag aan de ketting kost al gauw tienduizenden euro’s.

Maar voor Edwin, zoals het aapje werd gedoopt, ging het anders. ‘Niemand wilde hem overboord gooien’, zegt derde stuurman Björn van der Meer, die zich in de daarop volgende weken op zee zou ontpoppen tot toegewijde dierenverzorger. ‘De kapitein belde met kantoor en die zeiden: zorg maar goed voor dat beestje.’

Het 140 meter lange cargoschip RollDock Sun, waar het aapje begin juni aan boord werd aangetroffen. Foto RollDock Group

Het bleek een Garnetts galago, een half-aapje met kleine oren en grote ogen. De solitair levende nachtdieren kunnen tot 34 centimeter lang worden en hebben een staart van ruim 40 centimeter. In Afrika wordt er veel op ze gejaagd en in Europese dierentuinen zul je ze zelden zien - en dan alleen in een noctuarium, waar het overdag donker is. Bushbaby’s, zo worden de galago’s wel genoemd.

Kooi met hangmat

De bemanning improviseerde een verblijf voor het aapje. Eerst een kistje, maar al snel een grotere kooi. ‘Ik heb er stokken in gelegd en later een hangmatje voor hem gemaakt’, zegt Van der Meer. Hij voerde het dier appels en peren. ‘Druiven vond hij heerlijk. Soms kreeg hij een gekookt ei, vis of kip. Voor ik zelf ging eten, bracht ik hem eerst wat. In het begin was hij heel schuw, maar toen hij begreep dat we hem geen kwaad deden, kwam hij aan mijn hand ruiken.’

Derde stuurman Van der Meer kreeg onderweg advies van Stichting AAP uit Almere, die exotische dieren opvangt die illegaal werden gehouden of die door de douane in beslag zijn genomen.

Maar waar moest verstekeling Edwin heen? De RollDock Sun had in Tanzania baggerinstallaties uit China afgeleverd, en wachtte zonder lading enige tijd op nieuwe instructies ter hoogte van de Malediven. ‘Mogelijk zouden we naar Singapore gaan, dus ik was al aan het uitzoeken of er daar opvang mogelijk was’, zegt Van der Meer.

Het aapje op 9 juni, voordat de bemanning hem wist te vangen. Foto Björn van der Meer

Uiteindelijk maakte de RollDock Sun een tussenstop in de regio, waar geen opvang mogelijk was. Met een nieuwe lading en nog steeds met het aapje aan boord voer het schip via het Suezkanaal naar Europa.

‘Ik ben zelf op 11 juli van boord gegaan en naar huis gevlogen’, zegt Van der Meer. ‘Ik heb dus ruim een maand voor het aapje gezorgd. Daarna heeft de derde machinist het overgenomen.’

AAP

Vrijdagmiddag kwam het schip aan in de maritieme haven van Vlissingen. Daar is het dier, na bijna twee maanden varen, officieel in beslag genomen door een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Vervolgens is Edwin overgedragen aan Stichting AAP.

‘Ze hebben aan boord veel moeite moeten doen om het dier in leven te houden, dat verdient een compliment’, zegt directeur David van Gennep van Stichting AAP, die het dier in Vlissingen is gaan ophalen. ‘En we zijn natuurlijk erg blij dat het aapje van de kapitein aan boord mocht blijven.’

Beschermde status

De galago’s hebben een hoge beschermingsstatus, maar er is volgens Van Gennep nauwelijks Europese coördinatie om apen en andere beschermde dieren op te vangen. De douaneautoriteiten weten vaak niet wat ze ermee aan moeten. In onze Spaanse opvang zitten al tijden lang illegaal ingevoerde apen in quarantaine, omdat Spanje niet weet wat de mogelijkheden zijn. Daardoor is het lastig voor ons om weer andere dieren op te vangen.’

Bij Stichting AAP moet Edwin nu eerst twaalf weken in quarantaine. Intussen gaat de organisatie een nieuw thuis voor hem zoeken.