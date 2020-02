Drugsverdachte Sziget betuigt spijt: ‘Ik heb een gigantische fout gemaakt’

Britse, Franse en Hongaarse politieagenten op Sziget. Beeld EPA

Roelf B. zegt in zijn verklaring dat hij N. wilde ‘helpen’. ‘Naïef en dom’, noemt hij dit achteraf. ‘Ik had eenvoudigweg nee moeten zeggen.’ Ook was hij op zoek naar ‘avontuur’, om te kunnen ontsnappen aan zijn monotone leven als topsporter. Als talentvol sprinter maakte hij drie jaar geleden nog deel uit van de nationale EK-ploeg, naast onder meer Churandy Martina.

Péter Enzsöl, de Hongaarse advocaat van Gert-Jan N., wil niet op de beschuldiging jegens zijn cliënt ingaan. Hij zegt de verklaring van Roelf B. niet te kennen. Wat hem betreft zitten beiden ‘in hetzelfde schuitje’. ‘Ik kan u vertellen dat ik in het algemeen geen grote verschillen heb gevonden tussen de zaken van deze twee Nederlanders.’ Hij stelt dat het voor de strafmaat in Hongarije niet uitmaakt wie het plan bedacht om de drugs te verkopen.

Op hand-outs van de Hongaarse politie zijn de drugs te zien die in beslag werden genomen. De politie nam ruim 20 kilogram drugs in beslag. Beeld EPA

Niet zelf ingekocht

In zijn verklaring, die de Volkskrant heeft ingezien, schrijft B. dat hij zelf geen verboden middelen heeft ingekocht en dat hij niet de ‘eerste stappen ondernam tot illegale handel’. Hij zegt de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. De Hongaarse rechtbank beslist vandaag of de twee Nederlanders langer in voorarrest blijven. Ze riskeren jarenlange celstraffen.

De twee mannen uit Stadskanaal werden op 6 augustus vorig jaar aangehouden bij het populaire muziekfestival Sziget in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. In hun tent, bagage en auto vond de politie aanzienlijke hoeveelheden drugs, waaronder xtc en joints, met een straatwaarde van bijna 300 duizend euro. De mannen hadden bestellijsten voor drugs bij zich, met daarop een Nederlands telefoonnummer.

In zijn vijf pagina’s lange, handgeschreven verklaring gaat B. niet specifiek in op de vraag wat hij heeft gedaan. Nog altijd is niet duidelijk van welke feiten het Openbaar Ministerie in Hongarije hem verdenkt; strafzaken nemen daar doorgaans veel tijd in beslag. Hoeveel waarde de rechter aan B.’s kant van het verhaal hecht, blijkt volgende maand: dan wordt de zaak vermoedelijk inhoudelijk behandeld.

Beeld EPA

Nog geen tenlastelegging

Door zijn spijtbetuiging hoopt B. bij het OM voor strafvermindering in aanmerking te komen: als zou blijken dat hij niet schuldig is aan de inkoop en het plannen van de handel, zou justitie daar gevoelig voor kunnen zijn. Van een schuldbekentenis is volgens zijn advocaat Rachel Imamkhan overigens geen sprake. ‘Roelf weet nog niet eens van welke feiten hij precies wordt verdacht, want er is nog geen tenlastelegging.’

Volgens Imamkhan, die hem twee weken geleden in de gevangenis bezocht, vond B. het moeilijk om belastend over zijn jeugdvriend te verklaren. Ze kennen elkaar sinds hun kinderjaren en gingen regelmatig samen op vakantie. ‘Hij heeft Gert-Jan lange tijd willen beschermen’, zegt Imamkhan, ‘maar hij realiseert zich nu ook dat Gert-Jan hem in deze situatie heeft gebracht.’

Volgens Enzsöl heeft ook zijn cliënt een verklaring afgelegd, al is niet duidelijk wat die precies inhoudt. ‘Ook heeft hij zijn excuses aangeboden voor de problemen die hij heeft veroorzaakt.’ De raadsman typeert zijn cliënt als ‘een jonge man, geen crimineel, die slechts een stomme beslissing heeft genomen met zijn beste vriend. We blijven vechten voor een zo laag mogelijke straf.’