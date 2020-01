Drugsplan D66 jaagt coalitiepartners op de kast

Premier Mark Rutte komt aan in Rijswijk om in gesprek te gaan met gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire. Beeld ANP

Goedemiddag,

Terwijl Grapperhaus de jacht heeft geopend op drugsdealers en -gebruikers, denkt D66 in tegengestelde richting. Een oproep om de war on drugs links te laten liggen en harddrugs te reguleren valt niet goed in de coalitie.

En verder: is minister Hoekstra zijn premier te snel af en trekt de Partij voor de Dieren de teugels aan.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

ONTMOETING VAN DE DAG

Hoekstra is Rutte voor

Slechts enkele weken zwaait Wopke Hoekstra de scepter over de Belastingdienst - tussen de afgetreden Menno Snel en diens twee aanstaande opvolgers in - maar de ambitieuze CDA-minister heeft zich voorgenomen zijn kortstondige bemoeienis niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Vorige week besloot hij de veelgeplaagde dienst rigoureus te splitsen (en zijn twee opvolgers zo van een vliegende start te beroven), vandaag staat in het teken van de tweede Het Spijt Me-sessie met de gedupeerde ouders in de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Liefst 250 ouders zijn in Rijswijk bijeen om met Hoekstra te praten.

Om de laatste twijfel weg te nemen dat het kabinet de ernst van de situatie inmiddels onderkent, is ook premier Rutte aanwezig. Maar Hoekstra bleek vastbesloten om zich de kaas niet van het brood te laten eten. Nog voordat hij één ouder had gesproken liet hij bij zijn aankomst weten dat het kabinet ‘natuurlijk’ opnieuw excuses zal aanbieden voor de gang van zaken. Daarop reageerde de premier even later verbaasd tegenover de wachtende pers: ‘Ik had dat na afloop willen melden’. De details over de bijeenkomst leest u later vandaag bij de Volkskrant.

Rutte en Hoekstra zijn in Rijswijk om met gedupeerden van de #toeslagenaffaire te praten.

Hoekstra: We gaan zeker excuses aanbieden.

Rutte komt 15 minuten later aan en hoort wat Hoekstra heeft gezegd. ‘Ik had dat na afloop willen melden.’ (Dat er excuses komen.) @Nieuwsuur — Jeroen Stans (@JeroenStans) 20 januari 2020

PROEFBALLON VAN DE DAG

D66 jaagt partners op kast

De jongeren van D66 zetten in 2015 's werelds eerste XTC-shop op, met neppillen uiteraard. Beeld ANP

Ruim een jaar voor de verkiezingen zet D66 de campagne in met een hyperambitieus (en daardoor vooralsnog onhaalbaar) plan om harddrugs te reguleren. Met steun van BN’ers als Peter R. de Vries, Saskia Noort en Frits Bolkestein hoopt D66 de geesten rijp te maken voor legale pillen en snuifwaar, omdat de wereldwijde war on drugs in de ogen van de Democraten niets heeft opgeleverd én het drugsgebruik er een stuk veiliger van zou worden.

D66 wil een staatscommissie benoemen die moet kijken naar de schadelijkheid van de verschillende soorten drugs en de aanpak die daar bij hoort. De oproep van de sociaal-liberalen is niet nieuw: al decennia ijvert de partij voor meer ontspanning in het drugsregime. Daarin krijgt zij Den Haag vooralsnog niet mee. Justitieminister Grapperhaus staat juist een veel strengere aanpak voor. ‘Legalisering van harddrugs is geen optie.’ Wel bereidt het kabinet een veelbesproken experiment met de gereguleerde wietteelt voor, maar daar ligt volgens de coalitiepartners CDA en ChristenUnie dan ook wel de grens.

Zij toonden zich vandaag dan ook not amused. ‘Dat D66 - de partij die ‘gezondheid’ en ‘preventie’ belangrijk zegt te vinden - nu oppert om een schadelijke, criminele en gevaarlijke praktijk voortaan ‘normaal’ te gaan vinden, is werkelijk onbegrijpelijk’, aldus een furieuze Stieneke van der Graaf (CU). D66 zal het hebben ingecalculeerd: dit gevecht is er een van de lange adem.

BIJ DE BEESTEN AF

PvdD voert de controle op

Sebastiaan Wolswinkel. Beeld Hollandse Hoogte / Kees van de V

Wie als doel het redden van de wereld heeft, mag geen tijd verspillen aan partijpolitiek geneuzel. Daarom was de Partij voor de Dieren altijd een strak geleide, centralistische beweging, met dezelfde gezichten die al sinds de oprichting in 2002 de dienst uitmaakten. Dat wil zeggen: tót Sebastiaan Wolswinkel uit het niets het voorzitterschap greep, gekozen door de leden die blijkbaar toch wel eens iemand anders wilden zien.

Dat nooit meer, heeft de oude top zich voorgenomen. Op het partijcongres van zondag in Amsterdam gaat het bestuur een wijziging van de huisregels voorleggen die het voor toekomstige Wolswinkels nagenoeg onmogelijk maakt voorzitter te worden. Iedere kandidaat moet voortaan worden goedgekeurd door de partijtop - en wie ‘nee’ hoort, mag geen tegenkandidaat zijn.

Of Wolswinkel daar zelf bij is, is de vraag: hij heeft nog altijd niets gehoord van zijn zaak bij de interne commissie van beroep. Een van de leden van die commissie, Leonie Vestering, liet eerder doorschemeren weinig met de weggestuurde Wolswinkel op te hebben. ‘De voorzitter misbruikt zijn positie en is zelf alles behalve democratisch.’

EN DAN DIT NOG

Weg met Turkse pizza

Dezelfde Partij voor de Dieren maakt zich druk over het scoren van vette happen in de nachtelijke uurtjes. Volgens de Rotterdamse afdeling zouden fastfoodketens geen nieuwe vergunningen moeten krijgen om na 23 uur open te zijn. ‘Dit is een eerste stap in onze strijd tegen overgewicht.’ Het plan heeft tot paniek geleid bij de mensen van Geenstijl, martelaren van de vrije döner.

Slob krijgt tik op vingers

Wie niet weg hoefden waren de bestuurders van het inmiddels beruchte Haga Lyceum. Volgens de rechter had onderwijsminister Arie Slob het bestuur van de islamitische middelbare school niet mogen dwingen op te stappen, onder meer omdat niet vaststaat dat de leerlingen zijn beïnvloed door omstreden salafisten. Of zoals het Haga Lyceum het zelf zou zeggen: er waren geen tyfusbewijzen.

Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs. Beeld ANP

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink hier ‘Volkskrant politiek’ aan.