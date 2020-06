Drugsgebruik in coronatijd: op de bank, met livestream van festival op de achtergrond

Geen feestjes, geen toeristen: het gebruik van drugs is tijdens de lockdown flink gedaald, blijkt uit een jaarlijkse meting van het rioolwater in drie Nederlandse steden. Toch werd thuis op de bank nog wel geslikt en gesnoven. Drie recreatieve gebruikers doen verslag.

‘We dachten: we nemen een heel klein beetje lsd. Maar de trip duurde te lang’

Naam: Yvonne (45)

‘Ik ga even een goed plekje zoeken om dit telefoongesprek te voeren, hoor. De kinderen mogen het niet horen. Drugsgebruik in tijden van corona? Ja, dat is lastiger.

‘Drugs gebruiken mijn man en ik soms thuis, maar voor de coronacrisis deden we dit vooral op festivals en in de kroeg. Door de lockdown zijn we als familie veel thuis geweest. Het was heel gezellig. Maar op een gegeven moment wilden we ook weleens wat anders doen qua ontspanning.

‘We vinden het fijn om samen drugs te gebruiken. De kroeg in kon niet. Daarom hebben we één keer om 12 uur ’s nachts, toen de kinderen sliepen, lsd genomen met z’n tweeën. Dat hadden we nog nooit eerder gedaan. Het was supertof, met mooie hallucinaties. Maar het duurde te lang. In die zin was het een beetje een misser. We dachten: we nemen een heel klein beetje. Maar de trip duurde 12 uur, en de kinderen – we hebben pubers - werden al om 10 uur ’s ochtends wakker.

‘Om die reden besloten we een volgende keer iets anders te regelen – zonder de kinderen. We zijn een nachtje naar een vakantiewoning gegaan. Daar hebben we ketamine en – opnieuw–- lsd genomen. We hadden een videoverbinding met een bevriend stel dat ook iets had gebruikt, en de livestream van dancefestival DGTL stond op. Het was leuk, maar op een gegeven moment wel een beetje saai. Ik hou ervan om tussen de mensen te staan tijdens een festival.

‘Daarom hebben we recentelijk met een klein groepje vrienden ons eigen festival in een achtertuin georganiseerd. We noemden het Pinkhouse, in plaats van Pinkpop. We hadden het heel mooi versierd. En we hadden vooraf de grootste lol, omdat we deden alsof het een echt festival was: met denkbeeldige security en muntjes voor de bar bijvoorbeeld. Toen heb ik ook wel drugs genomen – want ja, het was een festival, hè.’

‘De dealer kan gewoon gebeld worden. Het enige verschil is dat hij geen hand geeft’

Naam: Jonas (27)

‘Ik ga geregeld naar festivals en feestjes. Meestal techno, maar ook Lowlands en popfeestjes. Ik sta dan de hele dag te dansen, ren het terrein over, ga op avontuur en leer nieuwe mensen kennen.

‘Thuis zou ik niet snel aan de pillen gaan, maar door de coronacrisis heb ik dat laatst wel een keer gedaan. Ik had wat vrienden over de vloer en we hadden de livestream van het festival DGTL aanstaan. Nadat we uren over feestjes hadden gepraat, kregen we zin om wat te gebruiken. Ik had thuis nog wat liggen.

‘Het was leuk, maar wel.. anders. Meer introvert, rustiger. Je praat de hele avond met je vrienden, gaat wat meer mee in de muziek.

‘De gordijnen hadden we dichtgedaan en de muziek stond zachtjes, want ik wilde niet dat de buren iets door zouden krijgen. Om één uur ’s nachts was iedereen weer weg.

‘Voor de coronacrisis gebruikte ik al weleens sos (cocaïne, red.) in een thuissetting. Dat is nu niet veranderd. De dealer kan gewoon gebeld worden. Het enige verschil is dat hij geen hand geeft. Sos is lekker met een paar drankjes op, maar het voegt niet heel veel toe. De volgende ochtend ben ik er niet altijd even blij mee.

‘Om me heen zie ik dat mensen die doorgaans geen drugs gebruiken opeens dingen gaan uitproberen, omdat ze door de coronacrisis een stuk minder druk zijn. En dan vooral psychedelica. Dat was in onze vriendengroep ook meteen het plan om te gaan doen, maar het kwam er niet van. Ik zat niet zo lekker in m’n vel, dus durfde het niet goed aan.

‘Ik mis niet zozeer het gebruik van drugs, maar meer het feesten an sich. De gezelligheid en muziek in een andere setting. Ik hoop heel erg dat er tijdens het Amsterdam Dance Event wat meer mogelijk is, maar ik betwijfel het.’

Thuis op de bank werd nog wel geslikt en gesnoven. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘Door de coronacrisis gebruik ik wel minder, dat zie ik ook terug bij mijn vrienden’

Naam: Annemarie (43)

‘Of het lastig was om drugs te kopen als gevolg van de lockdown? Nee, het was altijd al makkelijk en dat is het nog steeds.

‘Voor de coronacrisis gebruikte ik één of twee keer per maand drugs. Voor mij is het echt een sociaal ‘dingetje’. Dus ik gebruikte als ik naar een festival ging, soms op feestjes bij mensen thuis en heel soms thuis op de bank. Als gevolg van de coronacrisis gebruik ik wel minder, dat zie ik ook terug in mijn vriendengroep.

‘Op festivals gebruik ik soms speed, xtc en mdma. Maar dat neem ik ook wel thuis. Ik kan nogal druk zijn, speed is voor sommigen een upper. Maar mij geeft het een relaxed gevoel.

‘Ik gebruik ook weleens ghb, dat is een downer om lekker te gaan slapen. Ketamine en 2c-b neem ik ook wel, maar niet op festivals omdat het een hallucinerend effect heeft. Coke doe ik nooit. Ik hou niet van snuiven, het is duur en het doet weinig voor me.

‘Door de lockdown was eigenlijk alleen het thuisgebruik nog mogelijk. Ik schat dat mijn vriend en ik afgelopen periode gemiddeld één keer per maand drugs hebben gebruikt. Het heeft een heerlijk effect op ons seksleven.

‘Als ik gebruik, doe ik dat bij hem thuis. We hebben een lat-relatie en hij heeft geen kinderen. Ik wil niet in bijzijn van mijn kinderen gebruiken.

‘In mijn omgeving hoor ik wel verhalen van mensen die met livestreams van dj’s thuisfeestjes organiseren. Dat heb ik nog niet gedaan. Het kwam niet echt uit, en zoiets is toch een slap aftreksel van een echt feestje of festival.’

Om privacyredenen zijn de namen in het artikel gefingeerd.

Drugsgebruik vooral in Amsterdam gedaald tijdens lockdown Het Nederlandse drugsgebruik is tijdens de lockdown gelijkgebleven of zelfs gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Amsterdam nam het gebruik van cocaïne en xtc spectaculair af. In Utrecht en de regio Eindhoven bleef het drugsgebruik grotendeels gelijk.