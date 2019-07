‘Drugsfestivals’ terugdringen? ‘Op deze manier gaat Grapperhaus het niet winnen’

Publiek tijdens een dance-feest. Beeld ANP

Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers:

‘Je kunt niet festivals, waar mensen op een leuke manier bij elkaar komen, verbieden. Wij zetten erg in op controle en werken daarbij samen met de politie, maar je kunt niet ieder pilletje tegenhouden bij de ingang. De politie is bovendien (vanwege het capaciteitsprobleem) steeds minder aanwezig. De kosten voor de beveiliging komen bij de organisatie te liggen, maar we willen de gebruiker niet criminaliseren. Van dit soort proefballonnetjes van de minister zijn wij niet gediend.’

Drugsonderzoeker Ton Nabben, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam:

‘Ik heb het idee dat Grapperhaus langzaam wil toewerken naar het zerotolerancebeleid dat we tien jaar geleden hadden. Toen stonden er bij festivals drugshonden klaar en werden bezoekers grondig gecontroleerd. Uit onderzoek blijkt dat mensen hierdoor voor aanvang van een feest meer drugs namen, de controle ontliepen of drugs nog beter naar binnen smokkelden. Het werkt dus averechts.

‘Het huidige beleid, waarbij de verantwoordelijkheid bij de partyorganisatoren ligt, werkt hartstikke goed. Het is niet zo dat er veel gezondheidsproblemen op feesten zijn. Er zijn EHBO-posten, er is voorlichting en er zijn dokters aanwezig.

‘De uitspraken van Grapperhaus lijken vooral ideologisch van aard: hij vindt het blijkbaar ongepast dat er drugs worden gebruikt op festivals. Uit eerdere uitspraken blijkt ook al dat hij drugs wil denormaliseren, maar op deze manier ga je het niet winnen. Hoe wel? Als Grapperhaus écht ballen zou hebben, dan zou hij op internationaal niveau moeten pleiten voor meer regulering van drugs, zodat er niet - zoals nu - enorme winsten worden geboekt met illegale middelen als xtc en coke.’

Toby (niet zijn echte naam), festivalganger en recreatief drugsgebruiker:

‘Als er minder festivals komen en op die festivals meer politie wordt ingezet, denk ik dat de sfeer minder leuk wordt. Ook voor niet-drugsgebruikers. Waar trek je de grens? Komen er poortjes met honden, net zoals op het vliegveld? Dat wordt wel een hele grimmige situatie voor een gezellig dagje uit.

‘Een paar jaar geleden ben ik op een festival gepakt met vierenhalve pil en een halve gram cocaïne. Dat was niet voor de verkoop, maar gewoon voor eigen gebruik en om aan vrienden te geven. Ik kreeg een aantekening op mijn strafblad, een boete van 700 euro en mocht 24 uur het festivalterrein niet op. Ik had toen een baan waarvoor ik een VOG nodig had. Die kreeg ik niet.

‘Toch voel ik me als gebruiker niet aangesproken door minister Grapperhaus. Zelf denk ik dat decriminaliseren de oplossing is, maar met het CDA en de VVD gaat dat zeker niet gebeuren.’

Bezoekers op het Belgische festival Tomorrowland wordt gecontroleerd op drugs. Beeld BELGA

Erik de Jonge, boswachter in West-Brabant. Hij sprak vorig jaar xtc-gebruikers via Twitter aan op hun milieuvervuilende drugsgebruik:

‘Als ergens drugs worden gedumpt, dan is dat een soort bomaanslag voor de natuur. Alle flora en fauna op die plek gaat dood. Ik maak het tientallen keren per jaar mee in mijn gebied. Nederland is op wereldniveau topproducent van drugs en wij zitten met de gevolgen. Dan doen we toch iets niet goed.

‘Dat Grapperhaus ook naar festivals kijkt vind ik begrijpelijk. Het kan toch niet zo zijn dat mensen met alle plezier drugs gebruiken, maar hun ogen sluiten voor de problemen die dat oplevert? Het lijkt wel of het niet meer mogelijk is om een leuk feestje te hebben zónder drugs. Die instelling leidt ertoe dat drugs nodig is.

‘Ik ben er niet op tegen om het legaliseren van drugs te onderzoeken, maar ik denk niet dat dit haalbaar is. De meeste drugs die in Nederland worden geproduceerd gaan naar het buitenland. Criminelen zijn bovendien ondernemers die het altijd hogerop zullen zoeken: als xtc wordt gelegaliseerd, dan zullen ze manieren verzinnen om met andere drugs hun geld te verdienen.’

Lieve xtc gebruikers. Het is 3:39. Vanaf 18:00 hebben we gewerkt om het afval van jullie pilletjes op te ruimen. Da’s gelukt. Kost @Brab_Landschap wel tienduizenden €’s en wat bos maar jullie kunnen in ieder geval weer lekker festivallen. Ik ga avondeten. En nog ff slapen. 😘 pic.twitter.com/lOjrxUxnM6 Erik de Jonge

Marjanne Manders van Mojo Concerts, dat onder meer Lowlands organiseert:

‘Ik vind de uitspraken van de minister stigmatiserend. Zijn redenatie is bovendien wel erg kort door de bocht: er zijn festivals waar soms drugs worden gebruikt, dus met minder festivals los je het probleem op.

‘Mij lijkt dat je eerder de bron moet aanpakken: de producenten. En welke festivals worden eigenlijk bedoeld? Grapperhaus noemt een aantal van elfhonderd. Dat is wel erg veel, dan neem je ook foodtruckfestivals en braderieën mee.

‘Bij de twaalf festivals die wij organiseren vindt er controle bij de ingang plaats. Daarbij werken we samen met de politie, maar voornamelijk met onze eigen beveiligingsmensen.’