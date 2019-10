Drugsbende Mexico richt bloedbad aan onder politie: 14 agenten gedood

Twee van de politiewagens die door drugscriminelen in brand werden gestoken. Beeld AFP

De agenten werden in de val gelokt toen ze in het stadje El Aguaje een dagvaarding wilden uitbrengen. Het gebied is de geboorteplaats van Nemesio Oseguera, de leider van het zeer gewelddadige drugskartel Jalisco New Generation (CJNG).

De staatspolitie vreesde al dat er iets zou gebeuren en had daarom 42 agenten in vijf trucks op pad gestuurd om de dagvaarding af te leveren bij een huis. Langs de weg werden ze plotseling beschoten door schutters gewapend met AK-47-machinegeweren en AR-15’s. Ook werden sluipschutters ingezet. Veertien agenten kwamen om het leven, negen raakten gewond. Na afloop werden de voertuigen in brand gestoken, met de lijken er nog in.

Bij het plaats delict werden pamfletten achtergelaten. Hierop werd de politie gewaarschuwd rivaliserende drugsgangs niet te steunen, was getekend CJNG. Op foto’s op sociale media zijn de brandende politievoertuigen te zien die midden op de weg volop werden geraakt door het geweervuur. Bij de toegang tot El Aguaje stonden twee zwaar getroffen patrouillewagens, doorboord door honderden kogels.

Agenten bewaken de weg nadat collega's in een hinderlaag liepen in El Aguaje. Beeld REUTERS

‘Lafhartige aanslag’

De gouverneur van Michoacán, die het geweld in zijn staat de laatste tijd ziet toenemen, waarschuwde de drugskartels. ‘Geen enkele aanval op de politie zal onbeantwoord blijven’, aldus Silvano Aureoles. ‘Dit was een lafhartige, slinkse aanslag.’ Volgens de gouverneur wordt nog onderzocht of Oseguera’s drugskartel inderdaad verantwoordelijk is voor het bloedbad.

De straten in het stadje waren na de aanval grotendeels verlaten. Uit vrees voor meer geweld, bleven de inwoners binnen. De federale politie stuurde extra agenten naar het gebied. Ook werden wegversperringen opgezet in de jacht op de daders. CJNG is een van de machtigste en snelst opkomende drugskartels in Mexico. Samen met andere drugsbendes, zoals Los Viagras, maakt de groep de regio zo onveilig dat de autoriteiten met moeite de situatie onder controle houden.

In Michoacán ligt de haven Lázaro Cárdenas, die door drugskartels wordt gebruikt om chemicaliën te importeren voor het maken van synthetische drugs. Gouverneur Aureoles heeft de federale autoriteiten diverse malen bekritiseerd omdat ze te weinig zouden doen tegen de ontvoeringen, afpersingen en liquidaties in zijn staat.

Gewapende burgergroepen

De toename van het geweld in de westelijke staat doet veel Mexicanen denken aan de bloedige strijd die tussen 2006 en 2012 woedde tegen de machtige drugskartels. In augustus werden nog negentien lijken gevonden in het stadje Uruapan, negen van hen hangend onder een brug. Daarna kwam het tot een strijd tussen CJNG en gewapende groepen van burgers, op zo’n 70 kilometer van Aguililla.

Zo’n zes jaar geleden was Aguililla ook het toneel van geweld tussen gewapende burgergroepen en een ander drugskartel. De regering van toenmalig president Enrique Peña Nieto liet de groepen later ontwapenen en deels opnemen in de regionale veiligheidseenheden. Gouverneur Aureoles ontkende onlangs, naar aanleiding van de botsing in Aguililla, dat de gewapende burgergroepen zijn teruggekeerd.