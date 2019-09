Drugsbeleid verdeelt de Kamer: rechts wil ‘wietwalhalla’ bestrijden, links wil legalisatie

Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid tijdens het debat in de Tweede Kamer over de drugsproblematiek in Nederland. Beeld ANP

Alsof het rechtse deel van de Kamer het soort stimulerende middelen had gebruikt dat zij zo vurig wenst te bestrijden – zo frivool waren woensdag de omschrijvingen voor drugsland Nederland. ‘Een wietwalhalla. Een pilletjesparadijs’ (SGP’er Bisschop). Een ‘hieperdepiephoerasamenleving’, met een ‘Snuifas’ in plaats van een Zuidas (CDA’er Van Dam).

Aan de orde was een drugsdebat naar aanleiding van het rapport De achterkant van Amsterdam van de onderzoekers Tops en Tromp. Zij constateerden dat in de hoofdstad cocaïne sneller wordt bezorgd dan een pizza. Het was een vervolg op het eerdere debat over de ondermijnende drugscriminaliteit in Brabant en legde eens te meer bloot dat dit thema de Kamer verdeelt. De partijen ter linkerzijde willen een combinatie van preventie, handhaving en regulering in de vorm van legalisering. Maar van dat laatste willen de rechtse partijen niets weten.

SP-Kamerlid Van Nispen vroeg de bewindsman een reactie op een aanbeveling van de onderzoekers. Zij zeggen dat de nationale overheid zich moet voorbereiden op gecontroleerde vormen van legalisering van drugs. Hun argument: repressie en handhaving is een norm die door een deel van de samenleving niet wordt gedeeld. GroenLinks bepleitte al eens xtc-productie van staatswege en D66’er Groothuizen zei in het debat dat veel mensen drugsgebruik als ‘niet strafwaardig’ zien. PvdA-Kamerlid Kuiken: ‘Het gebruik is een gegeven.’

Grapperhaus maakte er korte metten mee. ‘Legalisering van harddrugs is geen optie. Ze zijn ongezond en ontwrichten de samenleving. Het is een meedogenloze industrie die over lijken gaat. We moeten dit monster bestrijden.’ Het verwijt dat hij drugsgebruikers criminaliseert, zoals Kuiken zei, verwierp hij. ‘Dat doe ik niet, maar we moeten wel in de spiegel kijken. Ook de recreatieve gebruikers spreek ik aan.’

Zijn partijgenoot Van Dam schetste wat volgens hem het betere alternatief is voor legalisering: een mentaliteitsverandering in de samenleving. ‘Het is niet normaal om drugs te gebruiken.’ Hij hoopt dat het kabinet erin zal slagen een wettelijke grondslag in te voeren voor alcohol- en drugstests door werkgevers. Bisschop adviseerde dat dit kabinet niet alleen een rookvrije, maar zelfs een drugsvrije generatie moet nastreven.

PVV’er Helder wil al langer dat het eenmalige ondermijningsfonds van 100 miljoen uit het regeerakkoord structureel wordt en kreeg daarvoor steun van SP, PvdA, SGP en 50Plus. Omdat Grapperhaus als ‘broedende kip voor Prinsjesdag’ daarover niets kon zeggen, ging de coalitie vooralsnog niet mee met haar oproep. Op haar beurt kwam VVD-Kamerlid Yeşilgöz met een rechtstreeks uit het VVD-verkiezingsprogramma gewipt voorstel: opbrengsten uit in beslag genomen crimineel vermogen moeten worden gebruikt voor nieuwe ‘afpakacties’.

Over alle plannen wordt pas na de Algemene Beschouwingen gestemd. Kamerlid Krol (50Plus) mag een aparte brief tegemoet zien over een 12-puntenplan dat hij inleverde. Meest opvallende: 1 miljoen euro beloning voor wie een drugsbende aangeeft.