Droom van Wang Chuanfu komt uit, het brein achter Dieselgate bekent alles

Wang Chuanfu, oprichter van BYD. Beeld South China Morning Post via Get

Winnaar: Wang Chuanfu, ceo van de Chinese automaker BYD, maakte een half miljard winst

Het leven leek Wang Chuanfu niet gunstig gezind: hij groeide op in een van China’s armste provincies, verloor in zijn tienerjaren zijn ouders en werd opgevoed door een oudere zus en broer. Chuanfu was intelligent, wist een plek aan de universiteit te bemachtigen, werd chemicus en kwam in dienst van de overheid.

Dertig jaar geleden bedacht Chuanfu dat de grotere economische vrijheid voor burgers weleens gunstig zou kunnen uitpakken en hij begon zijn eigen batterijbedrijfje, dat hij Build Your Dreams (BYD) noemde. Gezien zijn achtergrond geen verrassende naam.

Na de eeuwwisseling wist BYD te profiteren van de groei van de mobiele telefoonmarkt en veroverde het concern algauw de helft van de wereldmarkt voor telefoonaccu’s. In 2002 nam Chuanfu’s BYD een autofabrikant over, een beslissing die lange tijd niet erg gunstig uitpakte.

Maar ook nu was Chuanfu volhardend en deze week werd bekend dat BYD in China (‘s werelds grootste automarkt) groter is dan Volkswagen. Het afgelopen kwartaal was de winst van BYD vijf keer zo hoog als een jaar geleden. De omzet steeg met 80 procent tot omgerekend 16 miljard euro. BYD boekte omgerekend ruim een half miljard euro winst.

Chuanfu’s vermogen is inmiddels gegroeid tot een kleine 20 miljard euro. Droom volbracht.

Wolfgang Hatz tijdens de rechtszaak. Beeld AFP

Verliezer: Wolfgang Hatz, die voor een Duitse rechter toegaf een van de schuldigen te zijn van dieselgate

Om hem ‘Mr. Dieselgate’ te noemen, zou te veel twijfelachtige eer zijn, maar Wolfgang Hatz was wel een van de breinen achter een van de grootste naoorlogse industriële zwendels. Deze week bekende het voormalige hoofd van de motorendivisie van Volkswagen, Porsche en Audi schuld. Hij had, zo gaf hij tijdens een rechtszaak in München voor het eerst toe, kennis gehad van de software die het mogelijk maakte om dieselmotoren in het testlab veel schoner te laten lijken dan ze in de dagelijkse praktijk waren.

Zulke software is streng verboden, maar de ingenieurs van VW zagen zich genoodzaakt tot sjoemel, omdat het ze niet lukte de dieselmotoren op andere (lees: duurdere) wijze schoon genoeg te krijgen. Acht jaar geleden kwam de fraude in de VS en Europa aan het licht. De zaak, die nog altijd niet is afgerond, kostte VW minstens 33 miljard euro aan boetes en schadevergoedingen.

Hatz, die tien maanden in voorarrest zat en maximaal tien jaar celstraf kan krijgen, mag dankzij zijn volledige bekentenis rekenen op strafvermindering. Dat betekent mogelijk een kleine, of geen gevangenisstraf en een boete van 400 duizend euro.

Het wachten is nu nog op een bekentenis van Rupert Stadler, de toenmalige ceo van Audi, die gewoon doorging met de verkoop van vuile diesels, ook toen de zwendel al bekend was. Ook de oud-chef van Volkswagen, Martin Winterkorn, moet nog terechtstaan.