Droogvallend stuwmeer bij Las Vegas legt menselijke resten bloot, ‘geen slechte plek om een lijk te lozen’

Gezonken boot langs de kust van het verdrogende stuwmeer Lake Mead bij Las Vegas. Beeld AP

Lake Mead, dat zich bevindt in de woestijnstaten Arizona en Nevada, raakt in rap tempo leeg door een verzengende droogtegolf die de westelijke VS teistert. Het water staat ruim vijf meter lager dan normaal, het laagste peil sinds de aanleg van het reservoir in de jaren dertig.

De watervoorziening van meer dan 25 miljoen Amerikanen wordt bedreigd doordat het water zo laag staat in Lake Mead. Daarnaast belemmert de ernstige droogte de energieopwekking door de waterkrachtcentrales in het stuwmeer. Ook is het meer normaliter een toeristische attractie, maar de aanhoudende droogte bedreigt die inkomstenbron.

Het zijn schrijnende consequenties van de droogte die de natuur aantast in het westen van de Verenigde Staten, maar het slinkende meer krijgt vooral aandacht in de Amerikaanse media omdat er om de haverklap menselijke resten opduiken die voorheen onder water verborgen waren.

De identiteit van het lichaam dat op zaterdag werd gevonden is nog niet bekend. Volgens de National Park Service hebben parkrangers het gebied afgezet en wordt samengewerkt met duikers van de Las Vegas Metropolitan politieafdeling.

Rijk verleden met maffia

In mei zagen een paar mensen op een boot een vat met daarin de resten van een man die in de jaren zeventig of tachtig door zijn hoofd geschoten is. Er wordt gespeculeerd in de media dat hij het slachtoffer was van een afrekening van de maffia. Een week na de opvallende vondst zagen twee suppende zussen een skelet net boven de waterlijn in een zandbank liggen. Vervolgens werd een derde skelet gevonden bij een veelbezocht strand.

De vondsten spreken tot de verbeelding, zeker omdat Las Vegas een rijk en spraakmakend verleden heeft met de maffia. Volgens Oscar Goodman, voorheen advocaat van beruchte maffiosi uit Las Vegas, valt ‘niet te zeggen wat we zullen vinden in Lake Mead’, want ‘het is geen slechte plek om een lijk te lozen’. Dat zei hij in mei tegen persbureau Associated Press.

Goodman is een sprekend voorbeeld van de frappante maffiageschiedenis van Las Vegas; nadat hij zijn brood verdiende met de juridische vertegenwoordiging van gangsters trad hij aan als burgemeester van de casinohoofdstad van de wereld, een positie die hij tussen 1999 en 2011 vervulde en waarbij hij bekendstond om zijn voorliefde voor martini’s en showgirls.

Vandaag de dag is de echtgenote van Goodman, Carolyn Goodman, de burgemeester van Las Vegas. Zij heeft nog geen uitspraken gedaan over de vondsten.