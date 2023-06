Droogterecord aanstaande: 33 aaneengesloten regenloze dagen

Een boer in het Gelderse Maasbommel besproeit zijn droge land. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In het KNMI-meetcentrum in De Bilt regende het voor het laatst op 13 mei. De laatste keer dat het zo lang droog bleef, was in 2007, toen het 32 dagen achtereen niet regende. Ook na woensdag wordt voorlopig geen regen verwacht. Daarmee loopt het jaarlijkse neerslagtekort, het verschil met de mediaan van de neerslag in Nederland, op tot 150 millimeter. Dit ondanks de bovengemiddeld natte lente.

Vooralsnog is er, voor zover bekend, geen sprake van een dreigend watertekort. Drinkwaterbedrijven hebben nog niet verzocht te stoppen met het sproeien van gazons of het vullen van zwembaden. De grondwaterstanden zijn nog relatief hoog, met dank aan het natte voorjaar.

Wel zijn er in veel delen van Nederland dorre grasvlaktes te zien. Ook zandgronden, die moeilijk water vasthouden, kennen een lage grondwaterstand. Het waterpeil in de rivieren staat wat lager, maar dat is nog niet problematisch. Om extra zoet water achter de hand te houden voor het geval de droogte voortduurt, houdt Rijkswaterstaat een 5 centimeter hoger waterpeil aan in het IJsselmeer en Markermeer.

Het is moeilijk individuele droogtes één-op-één toe te schrijven aan klimaatverandering. Wel zal Nederland naar verwachting vaker extreme weersomstandigheden zoals droogte kennen kennen. Ook de zomer van vorig jaar en van 2018 waren extreem droog.

Tropische temperaturen

De hoge temperaturen nemen volgens Weeronline voorlopig niet af. Zondagmiddag kan het in het zuiden van het land plaatselijk zelfs 33 graden worden. Wegens een gebrek aan wind koelt het in de nacht van zondag op maandag nauwelijks af.

Ook in de dagen na het weekend kan het lokaal 28 tot 32 graden worden. Dat is veel hoger dan de 19 tot 22 graden die het doorgaans in deze tijd van het jaar is.