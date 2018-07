Droogtemonitor Rijkswaterstaat: neerslagtekort richting recordhoogte

Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een dreigend watertekort (code geel). De komende tijd stijgt het neerslagtekort naar 266 millimeter over 2018, dat is meer dan twee keer zo veel als normaal. Zet deze trend zich in augustus door, dan komt recordjaar 1976 in zicht. Destijds gold een maximaal neerslagtekort van 360 millimeter.

Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) van Rijkswaterstaat woensdag in een ‘droogtemonitor’. De LCW komt bijeen bij een langere periode van droogte en wanneer de waterafvoer van de grote rivieren onder gestelde normen duikt. Pas bij code oranje, ‘een feitelijk watertekort’, worden er landelijk grote maatregelen genomen.

Droogte bij een golfbaan in Someren. Foto ANP

De problemen zitten momenteel vooral in gebieden met hoge zandgronden in delen van Noord-Brabant, Limburg, de Veluwe, de Achterhoek, Twente en Drenthe. Die gebieden liggen buiten het stroomgebied van de grote rivieren en zijn voor hun water afhankelijk van neerslag. De waterschappen verbieden boeren in deze gebieden te sproeien met oppervlaktewater (een beregeningsverbod). Ook zetten de waterschappen extra pompen in om de watertoevoer in beken en sloten op gang te houden.

Gezien de hogere verdamping is een neerslagtekort in de zomer op zich niet bijzonder. Het tekort wordt berekend uit de hoeveelheid regen die valt, minus de verdamping gedurende het groeiseizoen (april tot september). De combinatie van van weinig regen en veel zon maakt dit jaar het tekort dit jaar zo groot.

Afvoer van de Rijn

‘Sinds een week is er sprake van code geel’, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ‘De afvoer van de Rijn ligt iets onder de door ons gestelde grenswaarde en enkele hoger gelegen gebieden kampen met problemen.’ De afvoer van de Rijn bij Lobith ligt op 1.140 kubieke meter per seconde, de norm is 1.200 kubieke meter. Het waterpeil in de Maas bevindt zich nog boven de door de LCW gestelde norm.

In de rest van het land, daar waar de Rijn en de Maas wel stromen, gelden geen beregeningsverboden. Het waterpeil in het IJsselmeer is op niveau, behalve in de Veluwerandmeren.

Naar verwachting loopt het neerslagtekort de komende tijd verder op. Het LCW komt vanaf nu wekelijks bijeen om de situatie te monitoren.