Droogte dwingt mogelijk tot extreme maatregelen: sluiting Twentekanaal, eenrichtingsverkeer op de IJssel

Extreem laag water in de IJssel als gevolg van langdurige droogte zorgt bij de sluis van Eefde voor groot verschil met waterpeil van het Twentekanaal (waarover een bootje komt aanvaren). Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dit laat Rijkswaterstaat desgevraagd weten. Een sluiting van het kanaal, met beginpunten in Almelo en Enschede en uitmondend in de IJssel bij Zutphen, maakt de aan- en afvoer van grondstoffen voor de producenten van onder meer veevoer, asfalt, zout, zand en grind via het kanaal praktisch onmogelijk. Het goederenvervoer over het spoor zit al aan zijn max, en de scheepsladingen dan maar over de weg vervoeren zou leiden tot een enorme verkeerschaos.

‘Sluiting zou dramatisch zijn’, zegt Anne-Ruth Scheijgrond als voorzitter van Port of Twente namens de bedrijven in de regio. ‘Vooral als je in achterhoofd houdt dat het lang kan gaan duren. In het vorige extreem droge jaar, 2018, kwamen dit soort waterstanden pas in oktober voor.’

De zogenoemde ‘minst gepeilde diepte’ van de IJssel, die voornamelijk afhankelijk is van water uit de Rijn, schommelt momenteel rond de 1,5 meter. Zakt het water nog 5 centimeter, dan wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd en mogen schepen die vanuit Duitsland komen de IJssel niet meer op. Om Kampen te bereiken, het eindpunt van de IJssel, zouden ze dan bijna 300 kilometer moeten omvaren, met alle kosten van dien.

Bij de sluizen van Eefde, waar het Twentekanaal zakt naar het niveau van de IJssel, is goed te zien hoe laag het water in de rivier nu al staat. In de nieuwe sluisbak geeft de bruine aanslag van het water op de kademuur een hoogteverschil aan van zo’n tien meter.

Batterij pompen

Om het waterniveau in het kanaal op peil te houden, is een batterij pompen aangesleept om het water dat wegstroomt bij het schutten van schepen terug te pompen. Dat is nodig omdat het oude gemaal naast de sluis deze lage waterstanden niet aankan.

Als ook de pompen, die nu al op vol vermogen draaien, het hoogteverschil niet meer trekken, gaat de sluis dicht. Want als Rijkswaterstaat het Twentekanaal niet meer op peil kan houden, komt de (drink)watervoorziening in de Achterhoek, Twente en Drenthe in het geding. In dergelijke situaties van watertekorten zijn het de binnenvaart, de industrie en de landbouw die altijd als eerste moeten inschikken.

Bedrijven lijken al te anticiperen op een sluiting van het kanaal, gezien het kleine aantal binnenvaartschepen dat de laatste dagen op het kanaal vaart. Met de sluizen bij Eefde als enige uitweg uit het kanaal is er mogelijk ook angst onder schippers dat ze opgesloten raken bij een plotselinge sluiting, zoals met tientallen schepen gebeurde toen in 2012 een sluisdeur naar beneden kwam zetten en er zes weken geen doorgang was. Rijkswaterstaat wil die vrees wegnemen, al kan de dienst niet garanderen dat schepen 48 uur de tijd krijgen het kanaal te verlaten, laat een woordvoerder weten.

Port of Twente kan niet inschatten of bedrijven acuut in hun voortbestaan worden bedreigd, mochten de sluizen voor langere tijd dicht gaan. Gemeenten en provincies hebben aangekondigd de getroffen bedrijven te zullen ondersteunen.

Miljoenenschade

De schade door sluiting liep in 2012 in de tientallen miljoenen. Combi Terminal Twente in Almelo, de grootste binnenlandse containerterminal van Nederland, claimde destijds bij Rijkswaterstaat 40 duizend euro per dag mis te lopen.

De komende dagen verwacht Koninklijke Binnenvaart Nederland nog geen stremming, nu het op verschillende plaatsen in het stroomgebied van de Rijn regent. Maar met ook droge dagen op komst tempert Jaco van Wezel van Weeronline de verwachtingen. ‘Een stijging in het waterpeil van de Rijn en de Maas zal de komende tijd amper zichtbaar zijn.’ Hij verwacht niet meer dan ‘een tijdelijke stabilisatie voordat het waterpeil tijdens droog weer verder daalt.’

Bij ForFarmers, met drie veevoerfabrieken langs het Twentekanaal, zijn ze nog niet onmiddellijk gealarmeerd. Het bedrijf is voor grondstoffen als soja en graan afhankelijk van aanvoer over het water vanuit Rotterdam, maar zegt dat de voorraden voorlopig voldoende zijn en andere fabrieken in het land de productie eventueel kunnen overnemen bij een sluiting van het Twentekanaal.

‘We doen alles om te blijven leveren’, zegt een woordvoerder. ‘Want de dieren moeten blijven vreten.’