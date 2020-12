Drooglegging op Curaçao: ‘Je hoort nu over tentjes waar alcohol in theekopjes wordt geschonken’

Een restaurant in de wijk Punda. In restaurants en bars mag geen alcohol geschonken worden om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Beeld ANP

Hoi Kees, de afgelopen dagen worden op Curaçao steeds meer besmettingen geregistreerd. Hoe zorgwekkend is de situatie?

‘De strenge lockdown in maart was heel succesvol: terwijl het aantal besmettingen overal in de wereld toenam, hadden we hier niet één besmetting. We waren dat kleine Gallische dorpje uit Asterix & Obelix dat weerstand kon bieden tegen corona. Maar toen begon de toename van het aantal lokale besmettingen.

‘Een dikke week geleden begon het te exploderen: ineens kwam het aantal positieve testen per dag boven de honderd. Woensdag kwamen we tot 155. Dat is vergelijkbaar met 15.500 positieve tests per dag in Nederland, dat is best veel. We moeten nu kijken wat die positieve uitslagen doen met de druk op de gezondheidszorg. We zitten nu met veertien ziekenhuisopnames: dat is fors voor de capaciteit van ziekenhuizen hier.’

Wat zijn de maatregelen die nu worden genomen?

‘De avondklok is vervroegd en geldt van 21 uur tot 4.30 uur. Dat is met name voor de jongeren op het eiland heel vervelend. Maar de belangrijkste maatregel is toch de drooglegging. Men mag alleen nog alcohol kopen voor consumptie in eigen huis. Al vrij snel zag je allerlei berichten verschijnen over obscure gelegenheden waar alcohol in theekopjes wordt geschonken. De drooglegging geldt echter niet voor hotelgasten. De lokale bevolking vindt dat heel gek, maar het is wel uit te leggen. Als toeristen alleen nog alcoholvrije cocktails mogen drinken, zien ze af van hun vakantieboekingen.’

Heeft de stijging van het aantal besmettingen soms te maken met het toerisme?

‘Dat lijkt logisch, maar medici hebben daar nog geen bewijs voor. Toeristen moeten ook een negatieve uitslag van een coronatest laten zien om het eiland op te komen. Bovendien hoor je ook nog niets over toeristen die besmet zijn terugkomen van Curaçao. De lokale samenleving en het toerisme zijn redelijk gescheiden circuits.

Maar dat is toch best gek? Sinds het het Nederlands toerisme op het eiland weer een beetje op gang komt, lopen de besmettingen op.

‘De stijging komt niet door toeristen, zo wordt althans steeds stellig beweerd door de Curaçaose overheidsepidemioloog Izzy Gerstenbluth. Uit bron- en contactonderzoek blijkt dat de werksituatie en de huishoudens de belangrijkste besmettingshaarden zijn. De enorme stijging kan liggen aan de losse omgang met de basisregels. Je ziet hier toch nog best vaak een grote groep mensen bij elkaar.’

Oja?

‘Laat me je een voorbeeld geven. Ik kom net terug van een boekhandel in een winkelcentrum. Iedereen draagt keurig het voorgeschreven mondkapje, maar met anderhalve meter afstand houden lijkt toch echt niemand bezig te zijn. En als er weer eens ergens een auto-ongeluk is gebeurd, dan komen mensen in de buurt gewoon massaal kijken, zonder rekening te houden met het officiële verbod op samenscholingen van meer dan vier personen.’

Is er wel draagvlak voor de verscherpte maatregelen?

‘Er is draagvlak, maar ik vind het te ver gaan om te zeggen dat een grote meerderheid het eens is met de maatregelen. Men ziet vooral dat er geen alternatief is. De meeste mensen houden zich netjes aan de regels.’

Houdt het reisadvies vanuit Nederland nog wel stand?

‘Dat is de million dollar question. Het is een politiek verhaal. Rutte heeft die bekende opmerking destijds gemaakt: gij zult niet naar het buitenland reizen, maar Aruba, Curaçao en Sint Maarten gelden niet als buitenland mits daar code geel heerst.

‘Dat heeft heel duidelijk een economische reden. De economie heeft een enorme klap gekregen door corona. Als het toerisme helemaal wordt platgegooid zal men nog meer naar Nederland kijken voor financiële hulp. Met die gedachte is het toerisme niet stopgezet. Maar op een gegeven moment kan die botsing met de gezondheidszorg komen. Daar is men heel bevreesd voor.’