Droog en warm Spanje zet zich schrap voor zomer: noodsteun voor boeren en verbod op werken in extreme hitte

De bodem van een drooggevallen waterreservoir op zo’n honderd kilometer ten noorden van Barcelona. Spanje heeft de heetste en droogste aprilmaand achter de rug sinds de metingen zijn begonnen. Beeld AP

Donderdag laste de sociaal-democratische premier Pedro Sánchez een extra ministerraad in om de maatregelen goed te keuren. ‘Spanje is een land dat wel gewend is aan periodes van droogte. Maar door de gevolgen van de klimaatverandering waarvan we nu getuige zijn, komen ze nu veel vaker voor’, zei klimaatminister Teresa Ribera na afloop op een persconferentie. ‘Dit soort weerfenomenen wordt frequenter en intenser. Daar moeten we ons op voorbereiden.’

Over de auteur

Dion Mebius is correspondent Spanje, Portugal en Marokko voor de Volkskrant. Daarvoor werkte hij op de politieke redactie. Hij woont in Madrid.

In totaal trekt de regering 2,2 miljard euro uit voor het ‘help Spanje de zomer door’-pakket. Daarvan is 630 miljoen euro bestemd voor directe financiële hulp aan boeren. Hun oogsten dreigen massaal te mislukken door de zomerse temperaturen en het uitblijven van regen – vorige maand was de heetste én droogste april in het land sinds het begin van de tellingen. Ook in de veehouderij dreigen grote verliezen: schapen en runderen hebben geen vers gras om te eten en voor de Iberische varkens zijn er minder eikels die hun vlees de zo geroemde smaak geven.

Met de noodhulp hoopt de regering te bereiken dat de boeren ondanks het risico gewassen blijven zaaien. Als zij dat niet doen en hun geld oppotten, dreigt de oogst van dit jaar nog veel lager uit te vallen. Dat zal de prijzen van groente en fruit in de supermarkt nog verder opstuwen.

Dood door hitteberoerte

Het grootste gedeelte, 1,4 miljard euro, gaat echter naar het vergroten van de beschikbaarheid van water. Dat geld wil de regering besteden aan de bouw van meer ontziltingsinstallaties, die zeewater omzetten in zoet water. Ook moet er in 2027 twee keer zoveel water worden hergebruikt door betere waterzuivering. Dat is hard nodig: door de droogte zijn de stuwmeren in het land nu al voor minder dan de helft gevuld.

Om levensgevaarlijke situaties tegen te gaan, komen er nieuwe regels voor het werken bij extreme hitte. Werkgevers moeten verplicht een protocol opstellen voor de maatregelen die ze nemen bij een hittealarm, zoals een verbod op werken in de buitenlucht. Als het toch misgaat, kunnen zij daar verantwoordelijk voor worden gehouden. In de zomer van vorig jaar stierf een 60-jarige medewerker van de gemeentelijke schoonmaakdienst in Madrid door een hitteberoerte. Zijn lichaamstemperatuur was 41,6 graden.

Niet iedereen is enthousiast over het actieplan. Oppositiepartijen zeggen dat het te laat komt en niet ver genoeg gaat. ‘Pedro Sánchez herinnert zich ineens dat er droogte is, nadat hij vijf jaar lang geen enkele maatregel heeft genomen’, zei Alberto Núñez Feijóo, als leider van de conservatieve Partido Popular (Volkspartij) de belangrijkste uitdager van Sánchez. Door met veel bombarie een extra ministerraad in te lassen, zou de premier vooral uit zijn op electoraal gewin: op 28 mei gaat Spanje naar de stembus voor lokale en regionale verkiezingen.