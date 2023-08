Dronken steward mag niet meevliegen, reizigers krijgen 400 euro compensatie op kaartje van 50 euro

Een steward van Ryanair liep vorig jaar bij een alcoholcontrole tegen de lamp. Beeld Reuters

De steward liep vorig jaar op 20 november in Eindhoven tegen de lamp bij een alcoholcontrole van het team luchtvaarttoezicht van de landelijke politie. De man had gewerkt op een andere vlucht en zou na een korte stop doorvliegen naar Alicante.

Bij een blaastest bleek hij echter een alcoholpromillage van 0,32 in zijn bloed te hebben, terwijl een promillage van 0,20 is toegestaan. Ter vergelijking: automobilisten mogen niet meer in de auto stappen als ze een promillage hebben van 0,5 – ongeveer twee glazen.

De steward kreeg een boete van 1.000 euro en mocht niet mee met zijn volgende vlucht. Omdat de vertraging die daardoor ontstond groter was dan drie uur en de afstand tussen Eindhoven en Alicante langer dan 1.500 kilometer, hadden de gedupeerde reizigers recht op compensatie. Via de reizigersorganisatie EUclaim vroegen 26 passagiers om compensatie. Ze krijgen allemaal 400 euro. Ze mogen niet het hele bedrag houden. De claimorganisatie krijgt 29 procent van de 400 euro en de passagiers betalen EUclaim ook nog 33 euro dossierkosten.

Reizigers kunnen ook rechtstreeks compensatie aanvragen bij de luchtvaartmaatschappij. Of en hoeveel personen dat hebben gedaan is niet bekend. Het compensatiebedrag is niet afhankelijk van de kosten van de tickets. Reizigers betaalden rond de 50 euro voor hun enkeltje naar Alicante.

De luchtvaartpolitie voert regelmatig alcoholtests uit onder luchtvaartpersoneel. Ten minste vier piloten of stewards kregen vorig jaar een boete omdat hun alcoholpromillage te hoog was. Luchtvaartpersoneel mag in de tien uur voorafgaand aan de vlucht niet drinken. Ook tijdens een vlucht mogen zowel piloten als cabinepersoneel geen alcohol drinken.

De grens van 0,2 promille wordt aangehouden om grensgevallen te voorkomen. Iemand die boven de 0,2 promille test, heeft sowieso alcohol gedronken de laatste tien uur.

Volgens EUclaim komen schadeclaims vanwege drinkend personeel vaker voor, maar pogen luchtvaartmaatschappijen via schikkingen bij de rechter te voorkomen dat nieuws daarover naar buiten komt. De gedupeerde reizigers krijgen een geldbedrag, maar moeten ook een geheimhoudingsverklaring tekenen.