Dronken Giuliani adviseerde Trump de verkiezingsoverwinning uit te roepen

William Barr (m), minister van Justitie onder Trump, legt per videoverbinding zijn verklaring af voor de parlementaire commissie die de Capitoolbestorming onderzoekt. Beeld ANP / EPA

Het kan geen pretje zijn geweest voor oud-president Donald Trump: kijken naar de tweede hoorzitting van de parlementaire commissie die de Capitoolbestorming onderzoekt. Deze keer waren het zijn eigen juridische en politieke adviseurs, mensen die hem door dik en dun hebben gesteund, die zeiden dat Trumps beweringen over verkiezingsfraude onwaar zijn. Dat zij dat zelfs nooit hebben geloofd, nul bewijs hebben gevonden, zij dat vaak tegen Trump hebben gezegd — en dat Trump blijft volharden in een leugen die veel Amerikanen nu geloven.

Maandag bleef op de hoorzitting in Washington D.C. vooral het beeld hangen van een president die nooit geïnteresseerd was in de feiten, en die koste wat kost president wilde blijven. Een hoofdrol was weggelegd voor Trumps vertrouweling en ex-advocaat Rudy Giuliani. Volgens getuigen zou Giuliani op de avond van de verkiezingen, duidelijk beschonken, aan Trump hebben voorgesteld om de overwinning uit te roepen, hoewel de stemmen nog werden geteld.

De commissie liet zien hoe dat idee vervolgens aan kracht won. De ene na de andere theorie werd vanuit het kamp van Trump de wereld in geslingerd. Trump beweerde dat er ergens een ‘verdachte koffer’ met valse stembiljetten was opgedoken. Dat een vrachtwagen stembiljetten voor Biden naar Pennsylvania zou hebben vervoerd. Dat 8.000 overleden kiezers in Philadelphia een stem hadden uitgebracht.

In een videogetuigenis deed William Barr, minister van Justitie onder Trump, de beweringen botweg af als ‘bullshit’ en ‘crazy stuff’. ‘Als hij dit echt gelooft’, zei Barr over Trump, ‘is hij losgeraakt van de realiteit’.

Team Normal en Team Crazy

De hoorzitting werd op het laatste moment 45 minuten uitgesteld, nadat getuige William Stepien, oud-campagneleider van Trump, zich had teruggetrokken vanwege de bevalling van zijn vrouw. In plaats van een live-verklaring werden videobeelden getoond van Stepiens getuigenis aan de onderzoekers. Daarin verklaarde hij Trump op verkiezingsavond te hebben geadviseerd dat hij de overwinning niet zomaar kon uitroepen, zolang niet alle stembiljetten binnen waren. Volgens Stepien luisterde Trump echter liever naar bondgenoten die complottheorieën pushten. Er ontstonden twee groepen: ‘Team Normal’, van Stepien, en ‘Team Crazy’, aangevoerd door Rudy Giuliani.

De commissie toonde aan hoeveel druk vanuit het kamp van Trump werd uitgeoefend om mee te gaan in zijn leugens. Politici die dat weigerden werden door de mangel gehaald. Getuige Al Schmidt, de enige Republikein in de verkiezingsraad van Philadelphia, vertelde hoe hij een doelwit werd van aanvallen nadat hij de legitieme winst van Joe Biden had verdedigd.

250 miljoen dollar opgehaald

Saillant aan de tweede hoorzitting is het geld dat Trump met al zijn valse beweringen ophaalde. Trump bestookte zijn achterban met mails waarin hij vroeg om financiële steun om de ‘verkiezingsfraude’ tegen te gaan. Daarmee zou hij onder meer 250 miljoen dollar hebben verzameld in een speciaal fonds, afkomstig van Amerikaanse kiezers die in zijn verhaal geloofden.

Trump, die alle vormen van wangedrag altijd heeft ontkend, noemt het onderzoek van de parlementaire commissie een ‘politieke heksenjacht’. Het conservatieve Fox News was de enige zender die de eerste hoorzitting donderdagavond, waar bijna 20 miljoen Amerikanen naar keken, niet live uitzond. Woensdag vindt de derde hoorzitting plaats. Naar verwachting komen er zes tot acht in totaal.