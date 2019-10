Dromen genoeg, maar geld is er niet voor nieuwe infrastructuur

De Utrechtsebaan, A12 bij Den Haag, is afgesloten wegens wegwerkzaamheden. Het wegdek wordt voorzien van een nieuwe laag asfalt. Beeld ANP XTRA

Natuurlijk heeft ook zij een verlanglijstje, benadrukte Van Nieuwenhuizen donderdag bij de behandeling van de begroting van haar ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dromen genoeg. Maar laten we wel realistisch blijven. ‘Een groot deel van onze wegen, bruggen, tunnels en viaducten stamt uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw’, prikte zij de dromen door. ‘Die hebben allemaal op korte termijn een opknapbeurt nodig.’

Dat is niet wat de Mobiliteitsalliantie graag wilde horen. Het verbond van onder meer NS, ANWB en Rai Vereniging riep in juni op tot een extra investering van 3 miljard euro per jaar in infrastructuur tot 2040, bovenop de huidige bestedingen. Alleen zo kan de groeiende drukte op weg, spoor en fietspad het hoofd worden geboden, waarschuwde de alliantie.

Toen al zei Van Nieuwenhuizen dat zij geld tekortkomt voor het onderhoud, laat staan dat er iets over is voor vernuftige infrastructuurprojecten. Op Prinsjesdag bleek dat zij er niet in was geslaagd extra geld los te peuteren bij haar collega Hoekstra van Financiën: in plaats van meer heeft haar ministerie in 2020 juist minder geld (8,9 miljard euro) te besteden dan dit jaar (9,6 miljard euro).

Ze doet wel íéts, benadrukt Van Nieuwenhuizen donderdag. Zo is ze van plan tot 2030 duizend kilometer asfalt te storten, mogelijk gemaakt door een eenmalig extraatje van 2 miljard euro toen het kabinet aantrad. Op kortere termijn noemt ze de verbreding van de A1 bij Apeldoorn en ‘een iconisch project’ als de Gaasperdammertunnel in Amsterdam-Zuidoost.

Miljardenfonds lonkt

Van Nieuwenhuizen biedt de mopperende sector een sprankje hoop door te wijzen op het investeringsfonds dat Hoekstra wil opzetten. De VVD’er belooft ‘als een bok op de haverkist te zitten’ bij de verdeling van de tientallen miljarden die mogelijk te verdelen zijn. Het kan een oplossing bieden voor bijvoorbeeld het spoor, dat volgens NS al in 2027 vol zit.

Voor er überhaupt iets kan worden gebouwd moet er meer duidelijk zijn over de stikstofproblematiek, een dossier dat als een donkere wolk boven Infrastructuur en Waterstaat hangt. Niet alleen de aanleg van nieuwe wegen en perrons is ineens onzeker, dat geldt ook voor de opening van Lelystad Airport. De minister kan niet meer zeggen dan dat ‘de gevolgen in kaart worden gebracht’. Volgende maand hoopt zij meer duidelijkheid te krijgen van landbouwminister Schouten, die de regie voert.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger is er een makkelijke oplossing voor in ieder geval een deel van de stikstofzorgen: een generieke verlaging van de snelheid op de snelwegen. Daar wil Van Nieuwenhuizen niet aan. Zij wil per Natura 2000-gebied kijken of er een snelweg in de buurt ligt waarop de snelheid naar beneden moet. ‘En dan gaan we dat doen.’

Voor de overige snelwegen wijst de VVD’er op het regeerakkoord. Daarin staat dat de maximumsnelheid 130 km/u blijft. Afspraak is afspraak.