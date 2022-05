Drogere en warme zomers leiden nog niet tot meer hooikoorts

De ambrosiusplant, boosdoener bij hooikoorts, rukt op. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Door warmere winters komen planten eerder in bloei en doen soorten zoals de ambrosius het beter, waardoor ook in september nog soorten bloeien en het stuifmeel afscheiden dat allergische reacties veroorzaakt. Droogte zorgt bovendien dat pollen langer in de lucht hangen. Ook telt een jaar nu meer zomerse dagen waarop de ozonconcentratie hoog is. Longen worden dan gevoeliger voor allergenen, terwijl planten als stressreactie tegelijkertijd meer pollen afscheiden.

Ongeveer 20 procent van de Nederlanders heeft last van hooikoortsklachten, aldus het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Uit gegevens van zorgkenniscentrum Nivel blijkt dat er sinds 2018 geen significante toename is van het aantal hooikoortspatiënten dat de huisarts bezoekt. De meeste patiënten melden zich doorgaans rond de huidige tijd van het jaar, als de concentratie van de sterk allergene graspol piekt. Zo bezocht in de eerste twee weken van mei ongeveer één op de 285 Nederlanders (350 per 100 duizend) de dokter vanwege hooikoorts. Dat is ruim anderhalf keer meer dan vorig jaar, maar minder dan in de drie jaren ervoor. 2021 kende bovendien een zeer hoge piek in juni, een indicatie van de weersafhankelijkheid van klachten. Maar hoewel er niets zo veranderlijk is als het weer, maken de cijfers van afgelopen jaren één ding heel waarschijnlijk: in juni is het vaak jeuken, snotteren en niezen. Het ergste is dus, vermoedelijk, nog niet voorbij.