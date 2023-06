Drinkwatervoorziening honderdduizenden Oekraïners in gevaar door instorten Kachovka-dam

Een inwoner van Cherson wordt geëvacueerd. Beeld AP

Het Kachovka-stuwmeer is een van de grootste waterreservoirs van Oekraïne. Sinds de dam dinsdagochtend instortte daalt het waterpeil gestaag. Lokale autoriteiten in de steden Kryvy Rih en Nikopol verzoeken bewoners en bedrijven hun watergebruik zoveel mogelijk te beperken.

Aan de andere kant van de dam stijgt het waterpeil gestaag. De overstromingen zijn het grootst op de door Rusland bezette linkeroever van de Dniprorivier. In Nova Kachovka, de stad waar de ingestorte dam staat, is het waterpeil 12 meter gestegen. Op 10 kilometer stroomafwaarts zou het dorp Korsoenka volledig onder water zijn verdwenen. In het getroffen gebied staan volgens hulpdiensten bijna drieduizend huizen onder water. De door Rusland aangestelde autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen.

Op de rechteroever van de rivier, die in Oekraïense handen is, staan ruim vijftienhonderd huizen onder water. Dat meldt gouverneur Oleksandr Prokoedin van de provincie Cherson. Aan beide kanten van de rivier zijn meer dan duizend mensen uit het overstromingsgebied geëvacueerd. Er zijn nog geen doden gemeld, wel worden zeker zeven mensen vermist in door Rusland bezet gebied.

Flessenwater

Het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid raadt burgers in overstroomde gebieden aan alleen fleswater te drinken. Door het instorten van de Kachovka-dam kunnen allerlei vervuilende stoffen in het kraanwater terechtkomen. Het ministerie noemt onder meer begraafplaatsen, vuilstortplaatsen en latrines als mogelijke vervuilingsbronnen.

Bij het instorten van de dam kwam tevens een grote hoeveelheid olie vrij, die in de rivier terecht is gekomen. Zeker 150 ton olie stroomt van Nova Kachovka richting de Zwarte Zee. President Zelensky vreest dat langs de oevers van de Dnipro daarnaast allerlei chemicaliën, kunstmest en olieproducten zullen worden meegevoerd met de overstromingen.

Ook het leeglopen van het stuwmeer kan gepaard gaan met gezondheidsrisico’s. Oekraïense autoriteiten verwachten massale vissterfte, wat het risico op botulisme en andere infectieziekten met zich meebrengt.