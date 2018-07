Drinkwaterbedrijven: Nederlanders geven gehoor aan oproep minder water te gebruiken

De oproep van drinkwaterbedrijven om minder water te verbruiken, heeft effect gehad. Door de droogte gebruiken Nederlanders nog altijd meer water dan normaal, maar de piek vlakt iets af. Dat laten verschillende drinkwaterbedrijven weten. ‘Daar zijn we blij mee, maar we blijven voorzichtig’, zegt een woordvoerder van het Noord-Hollandse waterbedrijf PWN. ‘We willen niet dat mensen nu weer meer water gaan gebruiken.’

Een boer beregent zijn grasland. Foto Marcel van den Bergh

Waterbedrijven riepen vooral op het waterverbruik tijdens piekmomenten, tussen 7 en 9 's ochtends en 6 en 10 's avonds, te verminderen. Tijdens die uren gebruiken mensen het meeste water. Om te douchen bijvoorbeeld, of om de vaat te doen. Als te veel mensen op hetzelfde moment de kraan opendraaien, kunnen er problemen met de waterdruk ontstaan en kan het water bruin kleuren. Dat ziet er niet fris uit, maar is ongevaarlijk voor de volksgezondheid.

Nederlanders hebben geluisterd naar de oproep van de waterbedrijven, zo lijkt het. Vitens, de grootste leverancier van Nederland, ziet dat de top tijdens piekmomenten minder hoog ligt dan voor de oproep. De oproep om minder water te gebruiken blijft nog wel van toepassing, benadrukt het bedrijf dat actief is in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Overijssel en Utrecht.

PWN ziet in Noord-Holland eenzelfde ontwikkeling. Waterbedrijf Brabant Water had verwacht dat klanten 50 procent meer water zouden gebruiken, maar het verbruik bleek afgelopen weekeinde maar met 40 procent te zijn gestegen. Evides, actief in Zeeland en delen van Zuid-Holland en Brabant, registreerde maandag een piek in het waterverbruik. Sindsdien bleef het stabiel.

Sproeien

Waterbedrijven zien onderling sterke verschillen. Niet alleen in de hoeveelheid water die mensen gebruiken, maar ook voor welk doel. ‘Met name in de zomer zien wij ’s avonds een sterke piek’, zegt de woordvoerder van PWN. ‘Dan sproeien mensen hun tuin. Wij roepen op dat niet in de piekuren te doen. Of om het helemaal over te slaan, dat is nog beter.’

‘In Amsterdam sproeien mensen minder’, zegt een woordvoerder van het Amsterdamse Waternet. ‘Een verstedelijkt gebied zoals Amsterdam telt minder tuinen. Wij hebben zelfs helemaal geen oproep hoeven doen om minder drinkwater te gebruiken. Natuurlijk is het altijd goed om spaarzaam te zijn met water, maar er was bij ons geen aanleiding.’

Het verschil tussen stad en platteland is duidelijk te zien in Groningen. Daar houdt Waterbedrijf Groningen het waterverbruik in de stad Groningen en niet-stedelijke gebieden apart bij. In de niet-stedelijke delen is het waterverbruik met 22 procent gestegen, tegenover 8 procent in de stad.