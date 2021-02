Dringend advies aan basisscholen: leerlingen in groepjes opdelen en pauzes spreiden

Beeld ANP

De basisscholen en kinderopvang gaan maandag weer open. Ze krijgen het advies om zo veel mogelijk met vaste groepjes te werken, ‘voor het geval er toch een besmetting plaatsvindt’. Het RIVM noemt dit ‘cohortering'. Op die manier hoeven minder leerlingen in quarantaine. Voor de groepen 4, 5 en 6 geldt het advies om groepjes van vijf kinderen te maken die bij elkaar in de buurt mogen komen. In de groepen 7 en 8 zouden dat kleinere groepjes of zelfs koppels moeten zijn.

Nu al staat vast dat niet alle scholen de ruimte hebben om groepjes leerlingen op (voldoende) afstand van elkaar te laten werken. Het ministerie heeft hier begrip voor en noemt het ‘vanzelfsprekend’ dat cohortering niet overal lukt. Maar ook als het lokaal te klein is, dan is het spreiden van groepjes met minder dan 1,5 meter tussenruimte nog steeds ‘nuttig om verspreiding tegen te gaan’. Zo valt te lezen in het servicedocument over de aanvullende maatregelen op basisscholen.

Kinderen mogen niet buiten spelen met leerlingen uit andere groepen. De pauzes worden gespreid, net als de begin- en eindtijden van de schooldagen. Alles is erop gericht contacten tussen kinderen en ouders zo veel mogelijk te beperken. Daarom is afgesproken dat ouders die een kind uit groep 1 tot en met 6 brengen of halen, buiten de school blijven. Ook moeten ze afstand houden en een mondkapje dragen.

Onderwijspersoneel dat lesgeeft aan groep 7 en 8 kan ervoor kiezen een mondkapje of faceshield te dragen, maar dat hoeft niet. Scholen wordt dringend geadviseerd leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen buiten de klas, wanneer zij geen afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen. Waar dat kan, moeten scholen looproutes met eenrichtingsverkeer maken.

Zoals bekend gaan onderwijspersoneel en leerlingen die in contact zijn geweest met een besmet iemand (dus een leerkracht of leerling) minstens vijf dagen in quarantaine. Er is een uitzondering mogelijk: wanneer kinderen alleen contact hebben gehad met hun eigen groepje. In overleg met de GGD kan dan worden bekeken of deze leerlingen worden beschouwd als ‘overige contacten’ (categorie 3): die kinderen hoeven niet in quarantaine, maar moeten wel op dag 5 na het laatste contact met de besmette leerlingen worden getest.

Wie na vijf dagen quarantaine positief test op corona, moet nog eens vijf dagen thuis blijven. Woensdag liet het ministerie al weten dat kinderen die zich niet (van hun ouders mogen) laten testen, sowieso tien dagen in quarantaine moeten. Tijdens de quarantaine wordt er zo veel mogelijk onderwijs op afstand gegeven.

Over het eventuele aanscherpen van het ‘snottebellenbeleid’ – bijvoorbeeld door verkouden kinderen niet meer naar school te laten komen – wordt later meer bekend. Het ministerie vraagt hierover nader advies aan het RIVM.