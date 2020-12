Dringen op rechts: ook ex-FvD’ers Eerdmans en Nanninga starten nieuwe partij

JA21-oprichters Annabel Nanninga en Joost Eerdmans. Beeld JA21

Ruim een week geleden maakten Eerdmans en Nanninga al bekend aan een nieuw politiek project te werken. Eind november braken de twee met FvD-leider Thierry Baudet, die er volgens hen antisemitische ideeën op nahoudt. Het duo wilde de plannen alleen doorzetten als ze konden komen tot een volwaardige kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en een robuuste partijorganisatie.

Die overtuiging is er nu en dus ziet JA21 – niet toevallig ook de initialen van Joost en Annabel – definitief het licht, vlak voor de uiterste registratiedatum van 21 december voor de verkiezingen. Eerdmans wordt lijsttrekker. ‘Ik vind Annabel net zo geschikt, maar ze heeft al drie politieke functies en is net bevallen van een kindje.’

‘Groot enthousiasme’

Wie er nog meer op de lijst staan, maakt de partij binnenkort bekend. De verwachting is dat een (aanzienlijk) deel van de afgescheiden FvD’ers in de Eerste Kamer en de Provinciale Staten zich aansluit bij JA21. Velen toonden interesse in een doorstart, sommige dachten al mee over de standpunten.

‘Maandag nemen we waarschijnlijk een formeel besluit, maar in onze fractie bestaat groot enthousiasme’, zegt bijvoorbeeld de Utrechtse fractievoorzitter Wouter Weyers. ‘De kans is heel erg groot dat we meegaan.’ Als Eerdmans en Nanninga hen weten te strikken, is hun jonge partij meteen ruim vertegenwoordigd op meerdere politieke niveaus. Een vliegende start en een unicum in de Nederlandse politiek.

Inhoudelijk wil JA21 zich nestelen tussen de VVD en FvD, het beroemde (of beruchte) ‘gat op rechts’, blijkt uit de eerste aanzet tot een partijprogramma. De partij pleit voor een forse beperking van de immigratie, het van tafel vegen van het Klimaatakkoord en de ‘depolitisering’ van de publieke omroep. Maar een Nexit gaat Eerdmans en Nanninga te ver.

Dringen op rechts

JA21 is de nieuwste loot aan de inmiddels woekerende stam der (radicaal) rechtse partijen. Ook GO van Henk Otten (eerder afgescheiden van FvD), Code Oranje, tegenwoordig geleid door voormalig PVV-Kamerlid Richard de Mos, en de ‘vooruitstrevend conservatieve' Lijst Henk Krol doen op 17 maart voor het eerst mee. Al deze nieuwkomers hopen zetels af te snoepen van CDA, VVD, PVV en FvD zelf.

Vrijdag presenteerde Henk Krol de lijst van zijn nieuwe partij. De met ruzie vertrokken ex-partijleider van 50Plus zette na ‘tientallen gesprekken’ met mogelijke kandidaten zijn eigen politiek adviseur Rosa Molenaar op plek twee. Een treetje lager staat Dick van Zanten, wethouder in de gemeente Gorinchem. De opvallendste kandidaat staat op de vierde plek: Nick Kouwenhoven, eerder woordvoerder van het Koninklijk Huis én Mark Rutte.

Bang voor de grote concurrentie is Krol niet. ‘Moge de beste rechtse partij komen bovendrijven.’