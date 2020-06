Dringen om het CDA-leiderschap: ook Omtzigt meldt zich

Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer. De afgelopen jaren bouwde de CDA-politicus een reputatie op van een van de meest diepgravende en vasthoudende volksvertegenwoordigers op het Binnenhof. Beeld ANP

Omtzigt (1974) is een van de langstzittende Kamerleden, sinds 2003. Vooral in de afgelopen tien jaar bouwde hij een reputatie op van een van de meest diepgravende en vasthoudende volksvertegenwoordigers op het Binnenhof. In het afgelopen jaar legde hij samen met SP-Kamerlid Renske Leijten en journalisten van Trouw en RTL Nieuws de affaire met de kinderopvangtoeslag bloot.

Binnen het CDA heeft Omtzigt een lange weg afgelegd. In 2012 werd hij door het bestuur aanvankelijk niet op de lijst gezet. Na ingrijpen van de leden kwam hij alsnog (laag) op de lijst, en daarna ook in de Kamer met tienduizenden voorkeurstemmen. Die kwamen vooral uit de regio Twente, waar hij woont.

Vicepremier Hugo de Jonge kan inmiddels vaststellen dat hij in eigen kring nog lang niet onomstreden is. Toen minister Wopke Hoekstra van Financiën vorige week afhaakte voor het lijsttrekkerschap, leek De Jonge het rijk even voor zich alleen te hebben. Intussen moet hij het opnemen tegen drie rivalen, ieder met een eigen profiel plus achterban.

Stad en platteland

Eerder op de donderdag mengde ook het Tweede Kamerlid Martijn van Helvert zich in de strijd. Hij manifesteerde zich in de afgelopen jaren in de Kamer nadrukkelijk namens het zuidelijke katholieke CDA-smaldeel. Dat ooit zo machtige deel mist, sinds het vertrek van oud-fractievoorzitter Maxime Verhagen in 2012, een vertegenwoordiger in de top van de partij.

Waar De Jonge denkt dat hij het CDA steviger kan positioneren in de steden, liet staatssecretaris Mona Keijzer eerder deze week weten dat zij het uitdrukkelijk op wil nemen voor de positie van de boeren. Van Helvert op zijn beurt heeft de ambitie ‘om de Randstad en de regio te verbinden’. Pikant detail: Van Helvert stond in 2012 op nummer 13 op de CDA-lijst en zou zo goed als zeker Kamerlid worden maar werd voorbijgestreefd door Pieter Omtzigt, die meer voorkeurstemmen kreeg.

Van Helvert presenteert een opvallende troefkaart: als de partij na de verkiezingen een premier mag leveren, schuift hij Wopke Hoekstra naar voren. Kanttekening is wel dat hij zijn strategie nog niet met Hoekstra heeft besproken, zo liet hij donderdag weten. Dat hoeft ook niet, zei hij, omdat hij zeker is van zijn zaak: ‘Wopke is nog niet klaar in Den Haag en ik weet zeker dat hij een mogelijk beroep op hem niet zal weigeren.’

Forum voor Democratie

In de ‘kwestie Forum’, die het CDA zo verdeelt, deelt Van Helvert het standpunt van Mona Keijzer: hij sluit het niet uit. ‘Maar Forum is wel eerst aan zet om te laten zien dat ze in Den Haag meer in huis hebben dan het doen van opmerkelijke uitspraken.’

Omtzigt ging donderdag niet in op de vraag of regeren met Forum een optie is. ‘Ik heb Thierry Baudet zelf horen zeggen dat het CDA een cultuurmarxistische partij is met het doel Nederland te vernietigen’, zei hij in het AD. Volgens mij zegt hij zelf dat hij niet met óns wil samenwerken.’

Vrijdag maakt het CDA-partijbestuur bekend welke kandidaten worden voorgedragen voor het lijsttrekkerschap. Dan kunnen zich nog tegenkandidaten melden. Tussen 6 en 9 juli stemmen de leden.