Drillrappers krijgen 11 jaar celstraf voor doodsteken rivaal op Pier in Scheveningen

Roan W. (rechts) en Darrel L. (links) bij een rechtbankzitting vorig jaar november. Beeld ANP

De officier van justitie had tegen beide mannen dertien jaar cel geëist, maar de rechtbank stelt dat in vergelijkbare zaken jonge daders voor doodslag met een mes tien jaar cel kregen. Een jaar meer dan dat vindt de rechtbank gerechtvaardigd omdat de twee ‘de confrontatie bewust zijn aangegaan en daartoe kennelijk wapens hebben meegenomen’. Ook vindt de rechtbank het ernstig dat ‘veel mensen hiervan ongewild getuige’ waren, op de toeristische Pier op een snikhete maandag middenin de zomervakantie.

De dood van de Rotterdamse Cennethson ‘Chuchu’ Janga was de tragische afloop van een conflict tussen een Rotterdamse drillrapgroep 24 – waar Janga volgens het OM overigens geen deel van uitmaakte – en de Amsterdamse groep 73 de Pijp, waar Darrel L. (21) en Roan W. (21) bij zaten. Na lang ruzie zoeken en dreigen op sociale media planden ze op 9 en 10 augustus vorig jaar confrontaties, waar ze zouden bewijzen wie de gevaarlijkste drillrapgroep van het land was.

Op beveiligingsbeelden zou te zien zijn dat een van de Rotterdamse rappers op de drukke Pier een vuurwapen trekt, dat niet afgaat. Dan vlucht de Rotterdamse groep en breekt chaos uit. Janga rent tussen L. en W. door, die volgens de officier van justitie allebei een ‘stekende beweging’ maken.

Janga liep twee steekwonden op, waarvan een door zijn hart. Hij wist nog van een trap af te rennen, maar onderaan de trap zakte hij in elkaar. Later op de dag overleed hij in het ziekenhuis.

Dna

Drie messen die in een vuilcontainer werden gevonden, bevatten bloed van Janga en dna van L. en W. De rechtbank stelt dat Darrel L. de dodelijke steek in het hart toebracht. Omdat bij Roan W. het herhalingsgevaar groter wordt geacht, krijgt hij toch dezelfde straf opgelegd.

W., ook wel Roekeloze Roan of RR geheten, is binnen de drillrapscène en bij justitie namelijk bekend om zijn steekgrage gedrag. Ten tijde van de steekpartij was hij voorwaardelijk vrij na een veroordeling voor een eerder steekincident. Tijdens een regiezitting in december zei de officier van justitie dat W. ‘alleen maar geweldsdelicten’ op zijn strafblad heeft staan.

In het algemeen verwacht de rechtbank bij beide jongens een hoog risico op herhaling, omdat ze allebei nog altijd ‘affiniteit met de drillrapscène’ hebben ‘waarin iemand die een ander heeft neergestoken blijkens het puntensysteem in aanzien stijgt’. Zo bracht de Amsterdamse groep na de steekpartij nog een drillrapvideo uit waarin het handelen van de twee wordt geprezen.

Sinds de dood van Janga is er veel aandacht voor de drillrapscène, die geweld zou verheerlijken. Dat het voor rappers als Roekeloze Roan normaal is om te steken, zou het dragen en gebruiken van wapens onder jongeren ook normaliseren.