Drijvend paviljoen, kermisattractie of binnenstrand? Den Haag zoekt publiekstrekker als Binnenhof sluit

Lichtevenementen zetten Den Haag in november en december in de spotlights. Met onder meer videoprojecties op het Binnenhof en Kurhaus, een vuurwerkvliegshow, avondwandeltocht en lichtkunst. Beeld Anne Reitsma

Mothership, een Rotterdams bedrijf dat adviseert en bemiddelt bij culturele projecten en ze ook uitvoert, werkte dit voorjaar een gewaagd plan uit: een drijvend paviljoen in de Hofvijver dat dient als ‘eyecandy’ – een snoepje voor het oog.

‘Eigenlijk vroegen Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf ons om kunst op een schutting’, zegt Jeroen Everaert van Mothership, ‘maar je moet veel groter denken. Niet verdedigen, maar aanvallen.’ Mothership, dat onder meer de kolossale illustratie regelde op het plafond van de Markthal in Rotterdam, bedacht daarom op de Hofvijver een paviljoen van industrieel ontwerper Marcel Wanders, bekend van het designlabel Moooi.

‘Als Marcel Wanders op de vijver eyecandy maakt van internationale allure, dan komt daar zeker publiek op af’, stelt Everaert. ‘Maar dat is nog niet genoeg om dik vijf jaar de spanningsboog vast te houden. Dat lukt zelfs Christo met het inpakken van gebouwen hoogstens een maand of twee.’

Daarom zou het ‘oogsnoepje’ op de Hofvijver een paviljoen moeten worden waar alle provincies, en ook bedrijven, zich om beurten kunnen profileren aan het publiek. ‘En het kabinet en de koning kunnen er staatshoofden en andere gasten ontvangen’, zegt Everaert. ‘Het Binnenhof is een Nederlandse enclave in Den Haag. Het is dus óók het Binnenhof van Maastricht en Groningen. Daarom is het niet eerlijk als Den Haag die verbouwing van het Binnenhof naar zich toe trekt.’

Attractietoren

Aanvankelijk werd het plan van Mothership positief ontvangen op het stadhuis, maar na de verkiezingen wees het nieuwe college het toch van de hand. Wat moet er dan wel gebeuren? Raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep De Mos) en de Haagse kermisondernemer en oliebollenverkoper Jan Vermolen raakten geïnspireerd door de Italiaanse stad Bari. Daar staat momenteel een 80 meter hoge attractietoren. Het uitzichtpunt biedt ruimte aan zestig bezoekers per keer en is geschikt voor jong en oud, aldus Sluijs.

‘Wij zien grote mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden met musea en bijvoorbeeld Madurodam om het toegangskaartje van hen ook geldig te laten zijn voor een ritje in de Hoftoren’, opperde Sluijs in schriftelijke vragen aan het college. ‘Het mes snijdt daarmee aan twee kanten.’ Burgemeester Pauline Krikke heeft laten weten een dergelijke toren als een serieuze optie te zien.

Het college is volgens Krikke met het Rijksvastgoedbedrijf, ondernemers en toerisme-experts uit de stad in gesprek over een ‘stevig programma’ om voor, tijdens en na de renovatieperiode minimaal net zoveel nationale en internationale bezoekers naar het gebied rond het Binnenhof te trekken. Dat moet tegen een ‘acceptabele investering’– lees: niet al te duur.

‘Schei toch uit!’

‘Als je een kermisattractie neerzet, wat voor mensen denk je dan te trekken?’, reageert Hans van Leeuwen van adviesbureau Pleisureworld NRIT zich af. De dienstverlener in de gastvrijheidsbranche is zelf niet betrokken bij de Haagse planvorming. ‘Ga je dan een tweede Pier maken in de binnenstad? Schei toch uit!’ Een paviljoen waar bedrijven en provincies zich profileren, is volgen hem ook niet nodig. ‘Dan laat je anderen ervoor betalen, zo kan ik het ook.’

Van Leeuwen zou op en rond de Hofvijver het culturele aspect van de stad versterken met een Parade-achtig festivalterrein waar je theater en andere activiteiten kunt organiseren. ‘Dan versterk je de functie van de binnenstad en hebben mensen een reden om er langer te blijven. Of maak een binnenstrand, dan heb je gegarandeerd het hele jaar volle bak.’ Hij zou de inwoners van Den Haag laten kiezen wat ze het leukste vinden. ‘Waarom ga je naar de binnenstad van Den Haag, Utrecht of Den Bosch? Omdat de locals er wat van gemaakt hebben.’

Maar is het überhaupt nodig om groot uit te pakken als het Binnenhof sluit? Joost Nicasie van Areaal Advies vraagt het zich af. De expert op het gebied van binnensteden denkt dat het Binnenhof als toeristenmagneet wordt overschat. ‘Ik vermoed dat meer mensen naar Den Haag komen voor het Mauritshuis dan voor het Binnenhof. Het is leuk om rond de Ridderzaal en de Tweede Kamer te wandelen, iedereen kent het van tv, maar je stapt er ook weer niet speciaal voor in de trein. Natuurlijk zal de horeca het voelen als het Binnenhof dicht gaat, dus een geste kan geen kwaad. Maar overdrijf het niet.’

Nicasie heeft alvast een tip voor ontheemde toeristen die vanaf 2020 het Binnenhof zoeken: ‘In Madurodam kun je elke dag het Binnenhof zien, én de Gouden Koets.’